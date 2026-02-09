名醫會客室／兒女的孝心：退休老師全口重建找回笑容

文／愛菲爾牙醫診所院長 廖朝民醫師

62 歲的陳姓退休教師，過去每週固定與老同事相約健行、聚餐，近年卻逐漸淡出社交生活。原本熱愛外出的他，開始不愛出門；即使一家人圍坐用餐，也常捨棄魚肉，只簡單吃幾口豆腐、稀飯便離席。

家人察覺異狀後，陪同他走進診所諮詢。陳老師坦言，自己並非不在意牙齒，而是對「植牙」充滿抗拒。他擔心疼痛、害怕療程漫長，也認為在台灣植一顆牙往往需要歷時半年以上；加上上顎兩側皆缺牙，費用與時間成本讓他遲遲無法下定決心。直到在科學園區工作的女兒鼓勵：「現在的植牙技術，其實已經進步很多了。」才出現轉機。

像陳老師這樣的案例，在診間並不少見。許多人以為缺牙只是外觀問題，但實際上，它對生理與心理的影響遠超想像。缺牙會使咀嚼功能下降，進而影響營養攝取，長期可能導致體力衰退，甚至增加老年憂鬱與認知退化的風險；對年輕族群而言，缺牙還可能造成相鄰牙齒歪斜、齒列失衡，影響口腔健康與自信笑容。缺牙，從來不只是口腔問題，而是一個牽動全身健康與社交生活的重要議題。

隨著國際牙科醫學的進步，過去「拔牙後需長時間等待」的治療風景已逐漸改變。在合適條件評估下，「即拔即植」能有效縮短缺牙空窗期，同時有助於維持齒槽骨高度與軟組織外觀，讓患者更快回到正常生活。若缺牙數量較多，亦可透過「All-on-4 速定植牙」方式，在一天內完成全口重建，這些都是與過去植牙經驗截然不同的治療選擇。

在愛菲爾牙醫，我們進一步導入「電波植牙」輔助技術，透過特定波長的電波刺激，促進局部血液循環與修復反應。臨床觀察顯示，電波植牙在術後腫脹控制、出血減少與癒合速度上，能為患者帶來更佳的恢復體驗，讓植牙不再是一段漫長而辛苦的歷程。現代口腔醫療的核心，也早已不只是「把牙齒補起來」，而是在安全、精準與舒適的前提下，協助患者盡快回到原本的生活節奏。

無論是因為害怕疼痛、擔心療程時間，或對治療預算有所顧慮，都建議與經驗豐富的牙醫師充分討論，尋找最適合自己的解決方案。缺牙不該是人生的句點，而是重新啟動健康、人際與生活品質的新起點。