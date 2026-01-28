名醫會客室／ 壓力大、作息差，心臟健康危害大

文／國泰綜合醫院心血管中心主治醫師黃晨祐

現代生活的負荷與心臟的抗議

在步調緊湊的現代社會中，壓力大與不規律的生活作息幾乎已成為常態。許多人認為，只要身體能撐得住，就無須擔憂。然而，心臟這台人體全年無休的幫浦，若是長期處於高壓環境、缺乏休息以致自主神經系統失衡，會導致心跳、血管內皮功能異常，進而引發血壓調控機制失衡。血壓若長期處於忽高忽低的狀態，心臟會承受額外的負擔，最終引發心律不整、心臟衰竭，甚至威脅生命的冠狀動脈心臟病。

廣告 廣告

心臟疾病的惡化，往往始於自律神經與荷爾蒙的混亂

1. 壓力反應與荷爾蒙失衡：當身體面臨壓力時，大腦會啟動「戰或逃」（Fight or Flight）模式。這會使交感神經活性增加，促使腎上腺素與正腎上腺素（包括壓力荷爾蒙皮質醇）大量分泌。這些荷爾蒙會造成心跳加快、血管收縮，導致血壓在短時間內升高。

2. 作息顛倒與夜間高血壓：熬夜、睡眠不足或日夜顛倒，會嚴重干擾人體的生理時鐘。正常情況下，血壓在夜間應下降讓心血管系統休息。然而，若作息混亂，副交感神經（負責修復與放鬆）會受到抑制，夜間血壓可能維持偏高，形成「夜間高血壓」或「非夜間降壓式血壓曲線」，會大幅增加心血管疾病風險。

3. 血壓不穩定的長期傷害：這種長期的血壓不穩定，迫使血管與心臟不斷面臨壓力衝擊。這種波動比單純的高血壓更危險，會反覆損傷血管內皮，增加心肌耗氧量，是所有心臟疾病的源頭。

從跳動失序到幫浦衰竭

上述種種對心臟造成的長期刺激，常會導致以下嚴重心臟問題：

1. 心律不整：血壓波動與交感神經過度活化，會影響心臟的電生理穩定性，導致心肌細胞的電位傳導異常。常見症狀包括心悸、胸口不適、頭暈，甚至暈厥。許多人在壓力大時會感覺心臟有「漏跳一拍」或「突然重擊」感。更甚者會出現心房顫動，它會使心跳節律失去穩定，並會增加中風的風險。若無適當處理，心律不整可能會危及生命。

2. 冠狀動脈痙攣：血管痙攣是一種與傳統血管堵塞不同的心臟病變。在壓力與自主神經失衡的情況下，供應心臟血液的冠狀動脈血管平滑肌可能突然收縮，形成「血管抽筋」。冠狀動脈痙攣會造成暫時性心肌缺血，引發劇烈胸痛。它常發生在休息或半夜凌晨時分，或情緒緊張時。即使血管沒有嚴重狹窄，血管瞬間縮窄仍可能誘發心肌梗塞或致命心律不整。壓力大、吸菸、作息不正常是此疾患的高危險族群。

3. 心臟衰竭：如果把壓力比作超載，那麼心臟衰竭就是人體這台引擎快要「報廢」了。血壓忽高忽低與長期高負荷狀態，會讓心室壁變得肥厚、僵硬，最終導致心臟收縮或舒張功能受損。初期症狀包括活動耐受度下降、爬樓梯會喘、容易疲倦；中期則會出現睡覺時無法平躺，下肢出現水腫。後期即使坐著休息也會呼吸困難。而心臟衰竭惡化也會進一步影響血壓調控，讓血壓更不穩定，形成惡性循環。

哪些是高危險群？如何挽救與保護心臟？從生活管理開始

若您屬於以下族群，應特別警覺並及早就醫評估：

• 長期熬夜、輪班工作者、工作壓力大。

• 血壓時高時低、清晨血壓高者。

• 已有高血壓但未規律監測、糖尿病或心臟病史者。

1. 建立規律作息：睡眠是心血管系統重要的修復時間。建議每天保持固定睡眠時間，確保每晚7–8小時的睡眠。避免熬夜與過度使用電子產品。規律的睡眠能讓自律神經正常運作。

2. 學會壓力管理與放鬆：學習放鬆技巧，如腹式呼吸、深呼吸、冥想、瑜伽或正念練習。適度運動能釋放壓力並改善血壓。

3. 頻繁監測血壓：建議定期量血壓，尤其是有心血管疾病家族史者。建議遵循「722原則」：連續量 7 天、早晚各量2次、每次量測至少2次取平均。

4. 建立健康生活習慣：戒菸、避免過量飲酒與過量咖啡因。均衡飲食，減少高鹽、高油、刺激性食物，維持適當體重。

壓力大、作息不正常與血壓不穩定，三者相互交織，形成心血管疾病的隱形殺手。若您出現反覆心悸、胸痛、喘或血壓不穩定的警訊，請不要拖延，接受專業心臟內科醫師的評估。善待心臟，就是善待自己！