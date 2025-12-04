名醫會客室／從小守護呼吸道 換季也能少過敏
文／國泰綜合醫院耳鼻喉科主治醫師 王文弘
每到秋冬交替，氣溫忽冷忽熱、早晚溫差大，許多人開始出現鼻塞、流鼻水、耳悶、喉嚨乾癢甚至反覆咳嗽的困擾。國泰綜合醫院耳鼻喉科統計，每年 10 月至隔年 2 月，過敏性鼻炎與鼻腔相關問題就診率會增加超過 1.5 倍，許多患者因此夜眠不安、工作效率下降。本文將帶您了解秋冬常見耳鼻喉問題，並介紹最新治療方式。
秋冬交替為什麼耳鼻喉問題特別多？
1. 溫差變化影響鼻腔黏膜
秋冬季節早晚溫差可達 10 度以上，鼻腔血管收縮與擴張頻繁，導致鼻黏膜變得敏感，容易出現鼻塞、流涕與打噴嚏。
2. 空氣乾燥與懸浮微粒
秋冬濕度低，加上台灣北部東北季風帶來大量懸浮微粒與過敏原，造成鼻腔及喉嚨乾燥、搔癢，甚至增加上呼吸道感染風險。
3. 室內空調與暖氣
冬天室內外溫差大，空調或暖氣使空氣更加乾燥，進一步誘發鼻炎症狀。
過敏性鼻炎與血管運動性鼻炎：了解差異，掌握治療關鍵
許多人因為長期鼻塞、流鼻水困擾，但其實「過敏性鼻炎」與「血管運動性鼻炎」是兩種不同的病因。
過敏性鼻炎：免疫系統對塵蟎、花粉等過敏原反應，會引起打噴嚏、清水鼻涕、眼癢等症狀，過敏原檢測多呈陽性。
血管運動性鼻炎：自主神經失調造成鼻腔血管過度收縮或擴張，症狀以鼻塞為主，與溫差、氣味、壓力或酒精有關，過敏原檢測通常為陰性。
治療策略：
● 過敏性鼻炎 → 以藥物、鼻噴劑及免疫治療為主。
● 血管運動性鼻炎 → 避免誘發因子，藥物治療有限時，可考慮後鼻神經消融術。
後鼻神經消融術：頑固鼻炎的微創解方
後鼻神經負責鼻腔分泌與血管調節。當其過度活躍時，會引起鼻塞與流鼻水。
後鼻神經消融術利用低溫冷凍或射頻能量，精準調節神經末梢，降低鼻腔過度反應。
手術特色：微創。
門診：局部麻醉即可完成，約 30分鐘。術後隔天可正常生活，術後 6 個月症狀改善率可達 80% 以上。
適應症：藥物控制不佳的過敏性鼻炎、血管運動性鼻炎，長期鼻塞或流鼻水、因鼻塞影響睡眠品質者。
其他秋冬常見耳鼻喉問題
1. 耳悶與中耳積液
秋冬感冒或鼻炎患者增加，可能導致耳咽管阻塞，引發耳悶、聽力下降甚至中耳積液。
2. 喉嚨乾癢與慢性咳嗽
氣候乾冷時，喉嚨黏膜乾燥，容易誘發咳嗽與聲音沙啞。
3. 鼻竇炎急性發作
換季時鼻腔阻塞，細菌更容易滋生，增加急性鼻竇炎風險。
秋冬耳鼻喉保健與預防六大原則
1. 保持手部與環境衛生：
勤洗手是阻斷病毒傳播最有效的方法。此外，定期清潔居家環境，特別是寢具與地毯，有助於減少塵蟎。在天氣好時，可將棉被拿到陽光下曝曬，利用紫外線殺死塵蟎。
2. 注重保暖與適當濕度：
早晚出門，記得戴上圍巾或穿著高領衣物，保護頸部與呼吸道。在室內，可以使用空氣清淨機來過濾過敏原，並利用加濕器保持空氣濕度，緩解鼻腔與喉嚨的乾燥不適。若沒有加濕器，也可以在室內放一盆水或濕毛巾，達到類似效果。
3. 勤用生理食鹽水洗鼻：
洗鼻是維持鼻腔清潔、暢通的極佳方法。它可以洗去鼻腔內的過敏原、髒污、分泌物，並維持黏膜濕潤。對於過敏性鼻炎或慢性鼻炎患者，洗鼻能顯著改善症狀。
4. 適度運動，增強抵抗力：
規律的運動不僅能提升心肺功能，更能增強身體的免疫力。不過，秋冬戶外運動時要注意保暖，避免因流汗後吹風而著涼。
5. 均衡飲食，補充水分：
多攝取富含維生素C的蔬果（如柑橘、芭樂、花椰菜），有助於提升免疫功能。同時，保持充足的水分攝取，潤滑喉嚨，稀釋痰液，有助於呼吸道黏膜的健康。
6. 善用口罩，隔絕風險：
在空氣品質不佳、溫差大或人多的密閉空間，佩戴口罩能有效阻擋空氣中的懸浮微粒、病菌與過敏原，是保護呼吸道的第一道防線。
什麼時候該尋求專業醫師協助？
當你出現以下情況，請勿自行判斷，應儘快就醫：
• 症狀持續超過10天： 感冒症狀若長時間未改善，可能已經併發其他問題，如鼻竇炎或肺炎。
• 高燒不退： 持續高燒超過3天，或體溫超過38.5℃，可能是細菌感染的警訊。
• 劇烈疼痛： 臉部、耳朵或喉嚨出現劇烈疼痛，可能代表感染加劇。
• 呼吸困難或胸悶： 呼吸道感染影響到下呼吸道，應立即就醫。
秋冬季節的耳鼻喉問題雖然常見，但只要我們掌握正確的預防與應對之道，就能大幅降低生病的機率。照顧好鼻腔與喉嚨，就是為身體築起一道堅實的防線。
