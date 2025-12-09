名醫會客室／異位性皮膚炎真的很難治？

文／國泰綜合醫院暨內湖國泰診所皮膚科主治醫師羅陽

異位性皮膚炎是個慢性免疫皮膚疾病，許多家長跟患者對於生活照護總是有著許許多多的問題，到底有那些呢？以下一一作解答:

紫外光照治療的意義：相信很多家長都會很疑惑醫師建議的紫外光照治療是什麼？跟出門曬太陽又有什麼不一樣？紫外光照治療是取特定波段的紫外光來做治療，可抑制皮膚表面的金黃色葡萄球菌等細菌、減少超級抗原的生成，以及最重要的是抑制過度的免疫細胞及其所分泌的發炎細胞激素及反應。一般要循序漸進地接受數個月的治療，頻率則為一周2-3次。

衣服材質的選擇？傳統上都認為異膚體質的人只適合棉質及絲質的材質，羊毛及較粗糙的布料則較不建議。但近年的研究發現，若是屬於纖維較細(18.5 µm以下)的美麗諾羊毛，也有同樣降低異位性膚炎症狀的效果。所以若患者天冷時想搭配羊毛材質的衣物，也許可考慮裡面先穿一件棉質的，再加上纖維較細的羊毛。但羊毛確實不是異位性皮膚炎衣服材質的首選，透氣、柔軟、排汗佳的衣服才是異膚寶寶的首選。此外，新衣服剛買來一定要先洗過才能穿，原因是若有殘留的螢光劑或化學染料可能會讓異位性皮膚炎的患者產生接觸性皮膚炎的症狀。有些衣服外表的圖案也會凸出到內襯，這種衣服也要儘量避免，通常患者穿了會增加刺癢不舒服的感覺。

藥膏永遠都是類固醇？類固醇藥膏效果好，但副作用也不少，包括皮膚萎縮、微血管擴張等，敏感部位(例如腋下、鼠蹊部等)尤其不適合長期使用，故許多人相當排斥使用類固醇藥膏。現在有三種非類固醇類的免疫調節劑藥膏，但也並非毫無缺點，也可能會有塗抹完後局部刺痛不舒服的症狀，故醫師會視情況(病灶位置、範圍、是否是急性期等)決定開立與否，此外，由於身體每一處皮膚的厚度均不同，所以切勿把一條藥膏將所有的病灶一起塗抹，會大幅增加副作用的機率。許多人常會注意到強效類固醇效果最好，故認為都使用此種藥膏即可，殊不知強效類固醇多只適合短期使用或用於皮膚較厚之區域(手掌腳掌)，若病灶是大範圍的情形還是需與醫師討論是否加上口服藥來控制。

口服藥物傷身體？許多家長聽到需要吃口服藥時往往聞之色變：認為傷身體，不如不要吃，就擦藥膏就好！但實則若不吃藥物控制，許多中重度的患者，生活品質往往極差，也很容易因為癢導致晚上因持續搔抓，造成睡眠品質不佳，進而影響隔天的學習或上班，也容易因大面積皮膚受影響而影響外表、自信心及社交情形，故適當搭配口服用藥治療是必要的。至於口服用藥的劑量、副作用及使用時間均可再與醫師視個別狀況討論，不需一開始就認為口服藥物是萬惡的。