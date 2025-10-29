名醫會客室／退化性脊椎滑脫：病因、微創治療與術後復健
文／汐止國泰綜合醫院骨科主任暨國泰綜合醫院骨科主治醫師劉哲瑋
什麼是退化性脊椎滑脫？其原因與症狀
退化性脊椎滑脫是常見於中老年人的脊椎問題，指的是由於年齡增長導致脊椎結構退化，椎骨出現不正常的滑動移位。隨著年齡增長，脊椎骨頭之間的椎間盤軟骨會逐漸磨損、變薄，韌帶和關節也會鬆弛，讓原本緊密排列的椎骨變得不穩定。女性因停經後骨質流失，更容易發生此退化性改變，所以50歲以上女性發生脊椎滑脫的機率較男性高。
滑脫最常見於腰椎（如第四、五節腰椎）承受壓力最大的部位，也可能發生在頸椎。由於脊椎不穩定，一些長輩會出現姿勢性下背痛：久站或坐後腰背痠痛，改變姿勢或休息後可能稍微舒緩。如果滑脫的椎骨壓迫到附近的神經，還可能引起坐骨神經痛，表現為從臀部沿大腿、小腿往下的刺痛或麻木感，腿腳可能變得無力。
有些患者描述一站久或走遠路，腿就麻得走不動，必須停下休息（這稱為間歇性神經性跛行）。嚴重時，腳踝抬不太起來，甚至影響行走能力，連日常活動都受到限制。總之，退化性脊椎滑脫常讓長輩們長期受到腰酸背痛和腿部麻痛的困擾，一旦症狀加劇就需要及時就醫評估。
微創手術治療：內視鏡減壓、椎間融合與精準椎弓釘固定
輕微的脊椎滑脫，醫師通常會先以保守治療觀察，包括休息、配戴支撐背架、物理治療（復健運動）和藥物止痛消炎等，以減輕症狀。然而，若經過數週至數月保守治療無效，疼痛持續加重，出現明顯神經壓迫症狀（如腳麻無力、走路困難），醫師可能會建議手術治療。手術的主要目的是減壓和固定：一方面解除神經壓迫的來源，另一方面穩定滑脫的椎骨，預防再度移位。
現在的醫療進步，很常採用微創方式來完成這些目標，包括脊椎內視鏡減壓手術、椎間融合配合精準椎弓釘固定等技術。
脊椎內視鏡減壓
這是一種利用內視鏡的微創手術。醫師只需在背部開一個約0.5~1公分的小傷口，放入細長的內視鏡和特殊器械，直接到達椎管內部病灶。透過高清攝影畫面，醫師可以清楚看到神經周圍被壓迫的組織（例如增生的骨刺、突出的椎間盤、肥厚的韌帶），然後精準地移除這些壓迫物以釋放神經。
內視鏡手術傷口很小、對周圍健康肌肉組織的破壞少，出血量也少，感染機率較低，加上視野清晰，神經辨識更容易，因此術後恢復快、併發症風險低。許多傳統開刀因為傷口大、風險高，長輩們常因此卻步；而現在內視鏡技術成熟安全，讓患者不用再害怕拖延，可以及早脫離病痛。
根據臨床經驗，內視鏡減壓術後疼痛通常能立即改善，大多數患者手術隔天甚至當天即可下床活動。
椎間融合與椎弓釘固定
如果椎骨滑脫導致脊椎明顯的不穩定，光是減壓還不夠，醫師會同時進行「椎間融合固定手術」來加強脊椎的穩定性。
所謂椎間融合，就是在被移除壓迫物後，將兩節不穩定的椎骨固定一起，使其逐漸長成一整塊骨頭。醫師會將一個小型支架（椎間椎籠 cage）放入滑脫的椎骨之間，以恢復正常的椎間高度，並填入自體骨或人工骨讓骨頭日後長合。
同時，醫師會在相鄰椎骨上鎖入椎弓根螺釘（俗稱骨釘），並以固定桿將螺釘連接加壓，像幫脊椎上「內建支架」一樣，將滑脫的骨頭穩定鎖住。
傳統的融合術需從背後正中開大刀，將肌肉大片撥開後再放入螺釘，因此傷口常長達十幾二十公分，術中出血多、恢復慢；但現代的經皮微創椎弓釘固定手術只需幾個約1.5公分的小切口，即可精準完成固定。手術時間、失血量與疼痛皆顯著減少，許多病人隔天即可下床，術後2天就能出院。
隨著定位導航技術的進步，如電腦導航或機械手臂輔助，螺釘植入的精準度可達近99%，大幅降低神經受傷風險。現代的精準固定手術，讓高齡患者也能安全接受治療。
高齡患者的治療歷程
張先生今年68歲，退休前長期久坐辦公，年輕時就偶爾腰痠背痛，靠著推拿和吃止痛藥緩解。退休後本想與太太好好旅遊，豈料近半年來下背部不適明顯加劇，還延伸到右側臀部、大腿、小腿外側，連腳板都有刺麻感。
他形容：「從椅子站起來時特別痛，站久或走超過10分鐘，右腳就麻到使不上力。」甚至發現右腳腳踝無力抬起，走起路來一拐一拐的。
經X光與MRI檢查後，確診為第四/五腰椎退化性滑脫並壓迫神經，導致椎管與神經孔狹窄。由於病情較嚴重，醫師建議他接受內視鏡減壓融合手術。
起初他對手術猶豫，但醫師說明微創手術僅需小傷口，風險低。手術過程順利，醫師移除了骨刺與增生組織，放入椎間支架並完成椎弓釘固定。術後第2天他便穿上背架下床走動拔除引流管，疼痛明顯減輕。
第3天出院，兩週後拆線、3個月後停止穿背架，開始進行簡單運動訓練。半年後，張先生體能恢復良好，順利實現歐洲自助旅行夢想。
術後復健與保健重點
手術只是治療的一部分，復健與自我照護也是恢復的關鍵。
背架穿戴
下床前務必穿上背架，勿未穿支架行走。
一般建議穿約3個月，依醫師指示調整。
日常姿勢小技巧
避免彎腰駝背，彎膝代替彎腰。
避免提重物，初期勿超過5-8公斤，3個月內不超過10公斤。
坐有靠背的椅子、穿防滑鞋、上下床使用側躺方式。
術後1-4週復健時程建議
第1週：以臥床休養為主，可短暫下床走動。
第2週：漸進增加日常活動，避免久坐久站。
第3週：可處理簡單家事與文書工作，避免泡澡。
第4週：恢復輕度戶外活動，但仍避免劇烈運動與彎腰提重。
鼓勵與展望
每個人的恢復速度不同，但只要配合醫療團隊、採取正確復健與生活習慣，就有機會重返健康生活。退化性脊椎滑脫並不可怕，只要早期治療、持續照護，經過治療也能自在生活、恢復健康！
