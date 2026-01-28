名醫李光輝入獄前過世 誹謗前法官案公訴不受理

李光輝因死亡，其中一起誹謗案經法院判決公訴不受理。（翻攝自李光輝臉書）

精神科名醫李光輝涉多起案件，其中詐欺案於去年底判刑確定，他另涉誹謗前高等法院庭長王炳梁案件仍在審理中，不過，李光輝在為詐欺案入監服刑前，已於今年初過世，台北地院因此依法判決誹謗案公訴不受理。

李光輝除因公司經營糾紛與前高等法院庭長、律師王炳梁的姪子王伯綸纏訟外，也多次在法院開庭時，公開指控王炳梁涉入富商翁茂鍾案，並質疑其利用昔日法官人脈影響司法審判，遭王炳梁提告誹謗。台北地院近日審理時查明，李光輝已於今年1月5日死亡，依法判決該案公訴不受理。

李光輝另涉及多起案件，其中一起詐欺案，是向一名大腸癌末期女病患謊稱可提供「免疫療法」治療，實際僅注射生理食鹽水，並收取150萬元費用，患者最終不治，該案於去年底經高等法院判刑1年6月定讞。

此外，李光輝涉違反《證券交易法》、背信等案，包括不實增資、灌水營收以販售未上市股票，一審判刑10年徒刑，二審仍在審理中；相關案件也將因其死亡，陸續依法判決公訴不受理。