名醫李光輝病逝！生前詐150萬 4家屬拋棄繼承獲准
精神科名醫李光輝今年1月5日病逝，享壽63歲。他生前涉入多起司法案件，其中因向癌末病患宣稱可提供自然殺手細胞（NK）療法治療癌症，收取150萬元費用，遭依詐欺罪判刑1年6月，並追徵犯罪所得150萬元。近日其4名家屬已向士林地方法院聲請拋棄繼承，並獲法院准予備查。
宣稱可治癌遭判詐欺
根據高等法院判決，李光輝明知其所屬公司並無資格替病患申請恩慈治療，且相關療程須由醫療院所依法向主管機關提出申請，卻仍向罹患大腸癌末期的陳姓女子及其家屬宣稱可安排NK療法治療癌症，並收取150萬元費用。法院認定，李光輝刻意隱瞞申請程序及治療限制，使家屬誤信只要支付費用即可接受治療，因此構成詐欺取財罪。
高院去年12月依詐欺取財罪判處李光輝有期徒刑1年6月，並宣告沒收及追徵犯罪所得150萬元。判決指出，李光輝收費後曾安排人員前往醫院病房替病患施打針劑，但實際施打內容並非其宣稱的NK細胞製劑，全案定讞。
病逝後多起案件告終
李光輝於NK療法詐欺案判決確定後不久病逝，依刑事訴訟法規定，刑罰部分不再執行，但沒收及追徵犯罪所得仍具執行效力。此外，他生前也曾因多次在法院開庭期間指控前高院庭長王炳梁涉入翁茂鍾案，遭檢方依誹謗罪提起公訴，但案件審理期間因其過世，台北地方法院今年1月判決公訴不受理。
另外，李光輝也曾被控以販售未上市生技公司股票方式吸金逾億元，一審遭判刑10年。案件上訴後，高等法院考量其已死亡，今年4月撤銷原審判決及相關沒收部分，改判公訴不受理。
4名家屬拋棄繼承
據了解，李光輝4名繼承人日前已向其生前住所地轄區的士林地方法院提出拋棄繼承聲請，放棄繼承其名下財產及債務，法院已於5月14日完成公告及備查程序，依《民法》規定，繼承人應於知悉得繼承之日起3個月內，向被繼承人住所地法院聲請拋棄繼承，經法院備查後，即不再承受被繼承人的權利與義務。
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