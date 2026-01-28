名醫李光輝病逝！ 生前誹謗案北院判決不受理

精神科名醫李光輝於本月5日過世，台北地院日前審理其誹謗案件時發現被告已死亡，依法判決公訴不受理。

根據《中時新聞網》報導，李光輝生前因與前台灣高等法院庭長、律師王炳梁的親戚涉及多起訴訟，曾在法庭上多次指控王炳梁利用昔日法官權勢影響案件審判，遭王炳梁提告誹謗。

判決書指出，被告李光輝因妨害名譽案件經台北地檢署檢察官提起公訴，但查被告已於民國115年1月5日死亡，有戶役政資訊網站查詢全戶戶籍資料在卷可查，依法本案不經言詞辯論，逕為不受理之判決。

李光輝生前還被控佯稱可提供合法的「自然殺手細胞」NK療法，在大學租借的實驗室違法對癌末病患施打NK治療，騙癌末患者的家屬注射NK，實際是注射生理食鹽水，詐取150萬元治療費。家屬指控李光輝聲稱可替大腸癌第四期女患者提供免疫治療，要價450萬元，先收150萬元訂金，沒想到收錢後卻只施打一般生理食鹽水，病患2週後過世。

即使李光輝多次否認犯行，但該案經二審認定詐欺罪，2025年12月台灣高等法院改判李徒刑1年6月，沒收犯罪所得150萬元確定，須入監服刑，不過李光輝已經身亡，免於坐牢。

