名醫江漢聲看診時遭刺！輔大肄業生被聲押 輔大醫院：絕不寬貸

前輔大校長江漢聲遭一名輔大肄業生刺傷。（圖／報系資料照、翻攝畫面）

新北市輔仁大學附設醫院昨天（11日）下午發生一起攻擊事件，一名30歲曾姓輔大肄業生，因不滿前輔大校長、泌尿科知名醫師江漢聲，佯裝病患名義掛號，並掏出美工刀刺向對方，導致江漢聲右手腕刺傷、左腹擦傷，警方當場將曾男逮捕，經新北檢檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見。而輔大醫院也發出聲明回應，「強烈譴責任何形式的醫療暴力行為，將依法追究相關責任，絕不寬貸！」

據了解，事件發生在11日下午2時許，30歲曾姓男子假借要病，進到輔大醫院泌尿科204診間，中途拿出預藏的美工刀，朝正在看診的江漢聲狂刺，還脫口說出「我不是來看診的，我是來殺你的！」江漢聲雖立刻往外跑，仍被美工刀刺傷右手和左腹部，所幸經院內醫療團及時治療並無生命危險。

曾男則在行兇後遭醫院保全控制，並被警方帶回派出所偵訊，警詢後依殺人未遂、恐嚇及《醫療法》罪嫌送辦，過程中他情緒十分激動，一路大喊「沒有正義、沒有和平」、「違背司法、有錢判生！」經新北檢檢察官複訊後，認定犯嫌重大，且有勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。

對此，輔仁大學附設醫院發出聲明表示，該名民眾於門診就醫過程中，持美工刀攻擊醫師，院內同仁與保全人員第一時間上前制止，並立即通報警方處理，目前警方已將涉事者帶回偵辦。受傷醫師經院內醫療團隊即時處置，並無生命危險，後續將全力配合警方調查。輔大醫院強烈譴責任何形式的醫療暴力行為，將依法追究相關責任，絕不寬貸，並持續強化院內安全防護措施，確保醫療人員與病患安全。

