名醫江漢聲看診遇刺！輔大肄業生涉殺人未遂7天起訴 檢察官求刑7年理由曝

泌尿科名醫江漢聲(輔大醫院官網)11日在輔大醫院診間遇襲，曾姓男子持美工刀行刺被捕。Threads網友授權



泌尿科名醫江漢聲於今年11/11在輔仁大學附設醫院看診時，遭輔大肄業生曾柏瑋持美工刀攻擊，導致右手腕和左腹受傷，新北地檢署認定，曾男因不滿江漢聲涉挪用輔大校產等案被判無罪確定，因而在臉書預告「替天行道」預謀犯案，由於罪證確鑿，檢察官短短7天就偵查終結，今依殺人未遂及醫療法罪嫌起訴曾男，檢方痛斥他私刑正義，嚴重破壞醫病關係，具體求刑7年以儆效尤。

前輔仁大學校長江漢聲被控利用輔大診所名義借款、挪用校產400萬元，並和時任醫學院副院長洪啓峯、前輔大醫籌處醫療事務組長林依恬等人共謀外包標案，圖利輔大診所250萬元。一審判江10月及洪、林各4月有期徒刑，均可易科罰金，但高院今年8月間判決大翻盤，逆轉改判江漢聲等3人無罪確定。

廣告 廣告

而本案兇嫌、30歲的曾柏瑋是輔大哲學系肄業生，他於2019年在學時，曾想闖入輔大校務會議旁聽卻被阻擋，因而怒告時任校長江漢聲等輔大教職員妨害自由未果，他也曾為了掏空校產一事發動罷課抗議。6年後，曾男看到江漢聲涉掏空校產無罪判決後相當不滿，預謀在今年11/11幹大事。

檢方查出，曾男在11/11掛了江漢聲的診，他在犯案前30分鐘先向媒體發送「今天會有新聞，請派員來採訪。」另在臉書預發文章。

他在當天下午2點26分進入診間，趁江漢聲診療完畢背對他洗手的機會，拿預藏的美工刀朝江漢聲下半身揮砍。他看到江漢聲轉身徒手抵抗，仍不停手，持續持刀朝江漢聲揮砍。

江漢聲邊抵抗邊逃離診間，曾男竟將手上的美工刀朝他丟過去，幸好江漢聲閃避得宜與即時逃離，才沒被美工刀丟中。這次的襲擊，也導致江漢聲受到右腕6公分撕裂傷、左前臂淺裂傷、左手左腹壁擦挫傷。曾男旋遭警方逮捕，檢察官於11/12聲押獲准，短短7天偵結起訴。

曾柏瑋使用的犯案美工刀。讀者提供

名醫江漢聲遇襲傷勢。讀者提供

檢方發現，曾男的行動有跡可循。他早在今（2025）年10月底某日，就在臉書預寫稿，然後用不詳APP軟體設定11/11下午5點發布該篇文章。

曾男在預發文中強調，「中國有荊軻，台灣有廖添丁和白米炸彈客。希望大家看到的話可以轉發與關注此事，畢竟『沒正義就沒和平』。」他認為比刀刃更暴力的是整個學閥巨塔與權貴司法的不義體制，這是抵抗「違法判決」的行動聲明。

更離譜的是，他為了幫自己洗白，還寫下「本人必須預先聲明，基於下述之理由，無對江漢聲殺人之主觀犯意...」，他舉出冠冕堂皇的理由，指稱自己是選擇醫療資源充足的醫院內而為，而非他處，攻擊的目標是江漢聲的泌尿器官，不是其他更具殺傷力的身體部位等，強調自己並不涉及殺人。

檢方建請法院考量，曾男不滿江漢聲另案判處無罪確定，竟不去思考依法定程序進行相關救濟，反而直接持刀攻擊實現他自己認知的「正義」，顯然毫不尊重法院確定判決的尊崇性，嚴重破壞法秩序。

檢方也痛斥，曾男利用江漢聲在診間問診，視病如親，對病患完全沒有防備的機會，持刀朝他的背後襲擊揮砍，手段惡劣，除造成江漢聲心理驚恐受創，也將造成日後醫師問診時，還要提防病患是否會突然莫名攻擊，嚴重破壞醫病之間的信賴關係。

檢方認為，曾男的行為對於社會法秩序和醫病關係危害極為重大，行為應該嚴厲譴責，建請法院從重量處他7年有期徒刑，以資懲儆。檢方將在押的曾男移審法院後，建議法院繼續羈押。

曾男臉書發文。取自臉書

更多太報報導

全校救一命！彰化某國小師清晨慢跑「突癱軟命危」 師生合力奇蹟救回

這也騙？呂文婉參拜拱天宮「被塞1籤詩」 義工立刻救援曝「這陷阱」

離婚5年仍互撕！理科太太控前夫洩個資 理科先生「中文太爛」一審無罪