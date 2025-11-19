即時中心／温芸萱報導

輔大前校長、泌尿科名醫江漢聲11日下午在輔大醫院看診時，遭30歲曾姓男子持美工刀攻擊，右手腕及左腹受傷，幸無生命危險。檢方今（19）日指出，曾男是輔大肄業生，因不滿江醫師在另一案件判無罪，竟預謀行凶，還在臉書預先寫好聲明想日後開脫。檢方痛批曾男手段惡劣，破壞醫病信任，對社會危害大，今將他起訴並求處7年徒刑，以儆效尤。

輔仁大學前校長、知名泌尿科醫師江漢聲11日下午在輔大醫院看診時，遭一名30歲曾姓男子持美工刀攻擊，江漢聲右手腕及左腹受傷，所幸無生命危險。警方獲報後迅速將曾男逮捕，檢方今日依殺人未遂及醫療法提起公訴。

廣告 廣告

據了解，當天下午約2點，曾男假裝掛號看病，走進泌尿科204診間，突然從衣服拿出預藏的美工刀，朝江醫師猛刺，還大喊「我不是來看診的，我是來殺你的！」江漢聲趕緊躲開跑出去，但還是被刺傷，幸好院內醫療團隊立即搶救，沒有生命危險。

快新聞／輔大名醫江漢聲遭肄業生刺 檢方建議重判：期刑7年

輔大醫院11日一名肄業生預藏美工刀攻擊江漢聲。（圖／「脆」網友@cutelily218授權提供）

曾男行凶後被醫院保全控制，送派出所偵訊時情緒失控，一路大喊「沒有正義、沒有和平」、「違背司法、有錢判生！」。檢警調查，曾男是輔大肄業生，因對江漢聲另一案件被判無罪心存不滿，竟打算自己「伸張正義」，還提前在臉書寫好聲明說「本人必須預先聲明…無對江漢聲殺人之主觀犯意」，並用APP設定在案發當天17點發布，就是想日後被抓了可以拿這段文字開脫。

檢察官指出，曾男不但不尊重法院判決，還趁江醫師問診時偷襲，手段惡劣，造成江醫師心理恐懼和身體傷害，也嚴重破壞醫病信任，對社會秩序及醫療環境危害重大。檢方建請法院從重量刑，建議判處有期徒刑7年，以儆效尤。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／名醫江漢聲診間遇襲 輔大肄業生遭起訴求刑7年

更多民視新聞報導

挑戰鍾東錦人選出爐 民進黨選對會推「她」拚戰苗栗縣長

民進黨硬起來！南台灣11位綠委傾巢而出 誓言對抗「惡修財劃法」

1萬顆芬普尼蛋銷往新北！近半數「賣給早餐店、散客」 流向曝光了

