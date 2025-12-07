名醫自曝「童年慘狀」！只因「掉了10元」遭牆角痛毆

生活中心／于士宸報導

近年來，校園霸凌事件的比例持續攀升，已成為社會不容忽視的問題。對此，時常針砭時事的名醫姜冠宇昨日（7）在臉書發文，回憶自己童年時的經歷。他透露，自己在國小時曾因「掉了10元」遭到同學暴力對待，對當時的衝擊記憶猶新。姜冠宇進一步指出，他從這些經驗中觀察到，若霸凌者在年幼時沒有受到明確制止，甚至因家長干預或關說而逃避責任，往往會養成扭曲的人格，這種影響可能延伸至未來的職場與家庭生活，使他們成為「有毒的存在」。

廣告 廣告





網紅名醫曝「國小惡夢」慘狀！只因「遊戲掉了10元」遭同儕逼牆角圍毆

名醫姜冠宇呼籲，霸凌者應受到嚴正教訓，才能阻止下一個受害者出現。（圖／翻攝自姜冠宇臉書）





姜冠宇回憶，當年自己只因為在玩遊戲時掉了10元，同學找不到人出氣，便將他拉到牆角猛揍肚子，讓當時年幼的他印象深刻。他指出，這種看似「小事引發的暴力」其實反映更深層的問題，若霸凌者未受到嚴正教訓，便可能誤以為施暴沒有代價。隨著年紀增長，他們容易形成扭曲的價值觀，認為自己永遠站在特權位置，不必為行為負責，逐漸習慣用暴力或操控手段達到目的。



姜冠宇強調，這些具有霸凌經驗的人長大後不一定會成為犯罪者，但極可能成為職場中的「有毒同事」，透過剝奪下屬功勞、操弄權力來晉升，使善良與努力的人承受不公平的代價。他呼籲，社會必須在霸凌事件發生的第一時間予以嚴正處理，讓施暴者承擔責任，並促使他們向受害者真心道歉，才能真正阻止下一個傷害循環，避免這種惡性經驗在社會中延續。



《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：網紅名醫自曝「童年慘狀」！只因「掉了10元」成出氣包…遭牆角痛毆

更多民視新聞報導

黃明志再曝「光頭照」！昔喊「脫帽會有危險」引網憂

「照騙噁狼」硬上護專女！判決出爐慘了

南珉貞錄影又出事！PO「痛苦遮臉照」喊這句

