名醫蘇一峰臉書遭停權 他痛批「箝制言論自由」：黑金時期都沒那麼誇張

網紅醫師蘇一峰因經常評論國內政局與時事而受到關注，昨（17）日晚間他向媒體表示，自己的臉書帳號突然被停權，直呼「真的太黑了！感覺是國家黑手伸進來。」對此，曾代表民眾黨參選台東縣議員的林冠任直言，這就是一種箝制言論自由的手段，「假裝跟政府無關，反正把你砍了，讓你說話聲音變小了，就不是那麼多人更清楚知道，現在發生了什麼事情。」

林冠任今（18）日在臉書發文指出，這個世界和政府想讓大家知道什麼、想捧紅誰、想讓誰的聲音變小，甚至想把誰抹黑，都是可以操作的。他表示，這種手段，在國民黨執政從黑金時期到馬政府時代，都沒這麼誇張，現在已經到了想把誰停權就能把誰停權，然後台灣還能沾沾自喜，說我們是民主自由國家嗎？「我勸各位最好不要再存著台灣很好的虛榮或優越感，你也不要受不了，說我唱衰台灣，因為我認為面子跟尊嚴不是用吹的，也不是用自以為的。」

林冠任舉例，有些中國網友常在網路上吹噓中國的電動車、金錢支付系統或航母軍力，他們對自己的國家感到自豪，但其他人未必認同，「因為你跟他的角度不同，你重視的點也不同，且你是外國人，所以你不會這樣看。」林冠任提醒，那麼當作為一個台灣人，嘴巴在那邊吹噓台灣民主自由時，別的國家的人是怎麼看的？

林冠任說，「難道大家忘記了，之前就有外國人發長文，說台灣已不再是美好之地，本來已經定居台灣，現在已經嫌台灣，舉家搬回去了。你怎麼知道這種想法跟觀感，是不是有很多外國人也這麼想？而你還盲目的說台灣超棒，別唱衰台灣，台灣什麼都不用改，不要再講台灣的不好？」

林冠任認為，很多人看破了民進黨貪污腐敗的本質，現在在台灣，臉書帳號還能說停權就停權，現在可能只是試試水溫，先測試大家反應，將來恐怕就是不定期讓你聲量變小就變小，想讓你不能說話就不能說話。

林冠任最後感嘆，「如果你是真的愛台灣，你怎麼會容忍台灣一步一步往狗屎的形狀跟路線上發展？」

