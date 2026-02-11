名醫被詐騙集團騙！被詐7173萬還想繼續借錢投資 友搖頭：沒救了
新竹地區一名資深葉姓名醫，在家鄉行醫耕耘40餘年後，竟成為詐騙集團的受害者。根據法院判決，詐欺集團自稱「萬圳光投資股份有限公司」，向葉醫師謊稱可投資獲利，葉信以為真，陸續與不同車手面交高達7173萬元。
今年1月20日，孫姓車手與葉醫師相約面交2457萬6500元，取款後將錢送到指定地點，並收到1500元報酬。葉醫師家人察覺異狀後報警處理，警方循線查獲孫男。法官認定孫男與詐欺集團合謀，使葉醫師幾乎喪失畢生積蓄，依三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達500萬元罪，判處5年徒刑，併科罰金2萬元。
令人擔憂的是，即使車手已被判刑，法院也認證相關文件都是偽造，葉醫師仍對投資深信不疑。葉醫師的事業合夥人透露，葉醫師認為車手只是中間橋樑，除了用房產跟高利貸抵押借出7、8千萬，私底下又跟親朋好友借了1、2千萬，跟員工借了幾百萬。目前葉醫師連10萬都拿不出，卻仍表示要「繼續努力」，想再拿500萬給對方投資。合夥人無奈表示「他沒救了」，呼籲親朋好友別再借他錢。
更多品觀點報導
科技防詐全面連線刑事警察局攜手LINE Bank連線商業銀行讓詐騙全面斷線
國中生車手私吞96萬遭暴力逼債！恐家人遇害急奔警局自首
其他人也在看
春節連假國5車多 宜縣府建議搭乘大眾運輸
（中央社記者沈如峰宜蘭縣11日電）宜蘭縣政府今天預估，2月14日至20日春節連假期間，國道5號南下車流可能較多，2月19日至22日國5北上車流較多，建議民眾搭乘大眾運輸，省時又有優惠。
肥島台灣「瘦瘦針」流行藏隱憂 蔡壁如籲醫師評估配飲食生活調整才有效
台灣不分性別已有50.5％民眾超出理想體重範圍，且攤開歷年數據肥胖率是持續上升，顯示台灣「肥島」已非開玩笑，其中男性肥胖率約57.1％、女性43.3％都是不小問題，各縣市則以雲林縣43.1％居冠，另外高雄市41.3％比例是六都當中最高，由於肥胖與多種慢性病相關，標榜有效瘦身...
加拿大爆槍擊案！釀10死逾20傷 槍手疑自殘身亡
加拿大驚傳大規模槍擊案。綜合外媒報導，卑詩省東北部偏遠小鎮坦布勒嶺（Tumbler Ridge）當地時間週二下午發生槍擊案，目前已造成10人死亡，其中包括一名疑似身上有自殘傷痕的槍手。根據《路透社》報
今彩539開獎了！2/11中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第115036期開獎，中獎號碼為29、33、11、15、18，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
高金素梅涉貪「關鍵帳房」浮出！竟是金曲歌王岳父
政治中心／李汶臻報導7連霸無黨籍原住民立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等3案，2月10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索。高金素梅稍早因身體不適台大掛急診，檢察官評估她目前的身體狀況不適合繼續訊問，因此暫時請回、但限制出境。全案焦點轉向涉案人員，其中高金素梅前辦公室主任張俊傑的女兒，被指涉嫌將個人帳戶提供給其父親使用；值得一提的是，張俊傑女兒雲雅舜的另一身分，其實是金曲獎排灣族歌手Matzka的妻子。
曾辦重大共諜案！「調查局朱茵」陳詩茹移送高金素梅 超強學歷曝光
檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌貪污、違反醫療器材管理法及詐欺等案，今陸續將多達15名被告移送台北地檢署複訊。在移送隊伍中，國家安全維護工作站副主任陳詩茹，因俐落的執勤風采與神似港星朱茵的氣質，意外成為媒體焦點，而她過去曾偵辦多起重大共諜案件，在調查體系內素有實力派辦案官之稱。
過年求財妙招！命理師授「五色錢生財法」 財運旺整年
農曆新年即將到來，許多民眾紛紛換新鈔迎接新財運。命理師湯鎮瑋分享「五色錢鈔生財法」，準備5種顏色的鈔票，裝入全新紅包袋中，並在過年期間、立春、元宵等時機到廟裡過香火，再唸8字口訣，讓財運旺整年。
高金素梅輸入中國製快篩不單純？醫對比小吃店拿16億標案：救人卻被抓貪污
春節倒數，台北地檢署（北檢）10日一早指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談被控涉嫌詐領助理費、非法輸入快篩等案的無黨籍立委高金素梅到案，為政壇投下震撼彈；案件最新，高金素梅於今（11）日凌晨已離開北檢。醫師蘇一峰對此在臉書砲轟「司法雙標」，表示高金素梅募集快篩給民眾使用，卻要被抓成貪污，反觀綠營吃的滿嘴油卻沒事。 高金素梅及助理張俊傑等人涉嫌以人頭詐領助......
韓國瑜護航高金素梅？律師問這句嗆爆了
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，立法院長韓國瑜力挺稱，相信高金素梅經得起考驗，還呼籲檢調要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手；對此，律師林智群狠酸，「現在是刑...
高金案驚見Matzka妻涉洗錢移送 雲雅舜凌晨50萬元交保
台北地檢署偵辦立委高金素梅涉嫌詐領助理費、詐領公益補助款及非法輸入藥材等 3 案，昨（10）日大規模動員兵分 30 路搜索。其中最引發娛樂圈關注的，是金曲歌王 Matzka 的妻子雲雅舜，因擔任高金素梅助理，竟也名列約談名單。檢調懷疑，雲雅舜涉嫌提供金融帳戶供高金素梅創立的「台灣原住民多族群文化交流協會」運用，掩飾詐領補助款的金流，被依洗錢罪嫌移送北檢複訊。11日凌晨3時許，雲雅舜以50萬元交保。
高金素梅複訊身體不適！先請回限制出境出海 癱挽法警手臂離去
無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領補助款，另涉利用人頭輸入中國製快篩及以原住民多族群文化交流協會詐領補助，分涉貪污、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌而被搜索及約談；調查局國安站調查官今凌晨0時55分，將高金移送北檢複訊，但凌晨1時30分即因身體不適，檢方因此諭知限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問。
慶盧秀燕當選也報公帳！吃米其林、高檔鐵板燒 台中前局長涉貪認罪
台中市政府前局長吳存金，被查出在地政局長任內，以家庭聚餐單據，詐領首長特別費共計新台幣6萬8679元，涉貪起訴後11日首度開庭，她認罪，請求法院減刑並給予緩刑機會。庭後吳存金拿著包遮臉，告訴採訪記者：「請不要為難我。」
高金素梅涉3大案！金曲歌手妻50萬交保 協會理事長30萬交保
高金素梅於晚間12時54分抵達台北地檢署複訊，不過在約莫40分鐘以後，高金素梅在應訊時，檢察官訊問前確認其身體狀況時，高金素梅向檢方表示身體不適，因此檢察官諭知被告限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問，最後高金素梅在2名助理的攙扶下離開北檢。檢方訊後裁定協助...
這些藍營立委官司纏身 若判刑定讞恐遭解職
[NOWnews今日新聞]民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押超過一年後獲交保，上月初2日拜會國民黨立院黨團，國民黨立委羅智強說，除了柯文哲，民眾黨主席黃國昌與國民黨團總召傅崐萁，都可能是下一個被抓的。不料羅...
「越獄大王」徐開喜落網！出庭作證被查出通緝 76歲解送歸案
現年76歲的徐開喜人稱「越獄大王」，昨天（11日）早上前往高等法院出庭作證時，法院人員查出因為另外涉及一宗毒品案被台中地檢署通緝，法院當庭通知轄區中正一分局警方前來逮人，警方到場後將他帶回派出所進行人別訊問，隨後解送歸案。據了解，高等法院審理一宗案件傳喚徐開喜出庭作證，沒想到他到法院後，院方人員輾轉
高金身體不適送醫擇期再審 他曝最新狀況
[NOWnews今日新聞]台北地檢署偵辦原民立委高金素梅涉詐領助理費等3案，10日搜索高金位於陽明山的住處與國會辦公室，不過高金到北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，將擇期再訊問。高金素梅...
大翻車！高金素梅被搜索 翁曉玲聲援瞎喊「大罷免2.0再起」被嗆翻
無黨籍立委高金素梅的住家和立院辦公室今（10）日遭檢調搜索，涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領協會補助款等，更由調查局國安站報請北檢偵辦。國民黨立委翁曉玲卻發文力挺高金素梅，稱「大罷免2.0再起！賴清德搞罷免不成，現換手搞司法追殺在野！」但貼文也湧入不少網友指出，檢方理由明確，卻把刑事偵辦說成政治追殺，更有網友表示「希望你是下一個」。
換新鈔別忘了200元、2000元！命理師曝「五色錢生財法」 這樣擺旺整年
農曆新年將至，許多人都會到銀行、ATM排隊換新鈔，準備用過年包紅包使用，大部分的民眾都是換1000元，或是紅色的100元。命理師湯鎮瑋就喊話大家別忘了200元、2000元，分享「五色錢」的生財法，放在錢包中當錢母生財。
談林宅血案 律師：國民黨連辦後事都搞林義雄
電影《世紀血案》日前殺青記者會引發高度爭議，也讓「林宅血案」近日成為台灣社會討論焦點。台北101董座賈永婕日前在社群連發三篇文直呼「我想知道真相」，讓討論度進一步升高。林智群律師今（11）天發文寫下，林家血案還有後續。他說，國民黨不是搞死你的家人就結束了，它連辦後事都要搞你。