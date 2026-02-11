名醫被詐騙集團騙！被詐7173萬還想繼續借錢投資 友搖頭：沒救了

新竹地區一名資深葉姓名醫，在家鄉行醫耕耘40餘年後，竟成為詐騙集團的受害者。根據法院判決，詐欺集團自稱「萬圳光投資股份有限公司」，向葉醫師謊稱可投資獲利，葉信以為真，陸續與不同車手面交高達7173萬元。

今年1月20日，孫姓車手與葉醫師相約面交2457萬6500元，取款後將錢送到指定地點，並收到1500元報酬。葉醫師家人察覺異狀後報警處理，警方循線查獲孫男。法官認定孫男與詐欺集團合謀，使葉醫師幾乎喪失畢生積蓄，依三人以上共同詐欺取財且詐欺獲取之財物達500萬元罪，判處5年徒刑，併科罰金2萬元。

令人擔憂的是，即使車手已被判刑，法院也認證相關文件都是偽造，葉醫師仍對投資深信不疑。葉醫師的事業合夥人透露，葉醫師認為車手只是中間橋樑，除了用房產跟高利貸抵押借出7、8千萬，私底下又跟親朋好友借了1、2千萬，跟員工借了幾百萬。目前葉醫師連10萬都拿不出，卻仍表示要「繼續努力」，想再拿500萬給對方投資。合夥人無奈表示「他沒救了」，呼籲親朋好友別再借他錢。

