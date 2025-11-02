名醫開酸「政府派詩人管肥料、派律師管國防、哲學系談美關稅」

台肥在10月31日公告董事代表人事異動，由作家兼農運出身的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，接替原農業部代表人李孫榮。對此，胸腔科醫師蘇一峰對此人事異動直接開酸，「政府派詩人去管肥料、派律師去管國防、哲學系去談美國關稅」。

吳音寧將擔任台肥董座。（圖／吳音寧臉書）

蘇一峰1日在臉書發文表示，台肥前任董事長李孫榮才做一年就被換下來，兩人一比，吳音寧的資歷根本沒辦法比。吳音寧過去的資歷是文學寫作，曾任台北農產運銷公司總經理，後披綠袍競選彰化縣立委未果，再轉任行政院中辦副執行長。

蘇一峰指出，李孫榮為美國德拉瓦大學環境工程研究所博士，有豐富的學術背景，也曾任嘉南藥理大學第4、7任校長，以及台灣糖業公司獨立董事、審計委員會委員、經營投資委員會委員；李孫榮上任台肥董座以來積極配合政策推動，也著力於氫能技術的拓展。

蘇一峰開酸「政府派詩人去管肥料、派律師去管國防、哲學系去談美國關稅」。（圖／蘇一峰臉書）

蘇一峰質疑，政府空降外行人擠掉原本的專業人才，而綠營的一貫策略就是「用國家資源養側翼自己人。」

蘇一峰更直接另發一篇貼文，嘲諷表示「政府派詩人去管肥料，政府派律師去管國防，哲學系去談美國關稅」。甚至砸大錢去買空氣武器，2000億的飛機一架都沒到貨，500億的潛艇海鯤號仍有狀況；送出台積電和晶片產業鏈。

