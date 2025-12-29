名醫院也A錢？臺安前院長搞非法外包健檢遭起訴 檢揭「假特檢真削錢」內幕

臺安醫院院長黃暉庭被控向勞保局等詐領補助款遭起訴。翻攝臺安醫院官網

臺安醫院驚傳高層涉詐領公帑醜聞！ 台北地檢署今（29日）偵結，針對臺安醫院前院長黃暉庭、營運中心主任孟令妤以及相關外包廠商負責人等4人，依詐欺等罪嫌提起公訴。檢方認定，黃暉庭涉嫌將不具資格的特殊體檢業務違規外包，並利用醫院名義申報補助，總計詐得約122萬多元。

檢調調查發現，這起「掛羊頭賣狗肉」的騙局始於2011年。當時黃暉庭指示孟令妤將醫院的「巡迴體檢」及「到院體檢」業務，外包給紘瑞、紘昇公司成立的「臺安診所」。然而，根據勞動部規定，該診所僅獲准辦理一般體檢，並不具備辦理「勞工保險預防職業病健康檢查」等特殊體檢的資格。

為了牟取利益，黃暉庭等人竟將華航、遊戲橘子等知名企業的勞工，帶往不具資格的「臺安診所」進行特殊體檢，隨後再利用臺安醫院名義，登入「全國勞工健康檢查資料庫登錄平臺」申報相關費用。

此案在2021年發動搜索時曾引發社會關注，當時黃暉庭獲80萬元交保，孟令妤及廠商負責人張嘉驊、游珮瑜也分別以20至60萬元不等交保。檢方今認定 4人涉嫌重大，正式將其起訴。

此外，該案還扯出驚人的「案外案」。檢調偵辦期間發現，中研院前人事室科長張惠玲，竟涉嫌收受廠商游珮瑜賄 80萬元及免費健檢招待，協助游女以臺安醫院名義取得中研院團體健檢合約。張女日前已遭最高法院依貪污罪判刑3 年6月確定，必須入獄服刑。

這起弊案不僅重創臺安醫院的醫學聲譽，更揭露醫療體系內利用「外包診所」非法申領補助的黑箱作業。



