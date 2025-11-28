名醫馬辛一驟逝 學長揭為人：許多年輕醫師難接受

三總神經外科部腦腫瘤學科主任、惡性腫瘤手術名醫馬辛一近日傳出病逝的消息，讓醫界相當不捨。出身三總的台北醫學大學神經外科教授蔣永孝，同時也是馬辛一的學長，回憶他過去都是以患者為主，在照護病友上非常認真，許多年輕醫師聽到他離世的消息，都難以接受。

馬辛一過去曾當過神經外科醫學會理事長，台灣神經外科專家高明見3日才透露，馬辛一因為車禍導致腰椎受傷。慈濟醫院醫師、馬辛一研究所同學吳彬安也在臉書發文悼念，慟！ 驚聞神經外科馬辛一教授下午往生，2個多月前，自己還在健保署署長交接典禮上，跟他相談甚歡。

據《ETtoday新聞雲》報導，台北醫學大學神經外科教授蔣永孝表示，馬辛一在神經外科領域影響力深厚，且相當樂於提攜後進，很多還在醫院奮鬥的新生代醫師受過他的指導，聽到馬辛一病逝的消息，不少人都難以接受。

蔣永孝還指出，馬辛一對病人也是盡心盡力，一切都以患者為主，還曾為患者推動成立腦瘤相關的病友會，藉由互相分享、支持，獲得許多家屬、病患肯定。

針對馬辛一病逝消息，三總27日回應，因為涉及病人隱私，目前徵詢家屬意見當中，尚不便證實相關訊息，有進一步消息將對外說明，但一切仍以家屬說法為主。

