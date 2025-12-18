名醫點名「早餐不碰高脂、碳水、加工肉」 遠離癌王、大腸癌！

根據最新研究顯示，看似平常的早餐選擇暗藏致癌危機。日本癌症權威佐藤典宏（Norihiro Sato）教授指出，長期攝取不當早餐恐增加胰臟癌、大腸癌、肝癌與乳癌等四種癌症風險，他個人多年來堅持避開三大類食物。

日本癌症權威佐藤典宏多年來堅持早餐避開三大類食物。 （示意圖／Pixabay）

高脂乳製品的風險經常遭到忽視。佐藤典宏引述一項涵蓋約2000名大腸癌患者的研究發現，經常攝取鮮奶油或高脂乳製品者，癌症復發風險竟增加約60%。相較之下，長期選用低脂乳製品的患者，其復發風險則降低約40%。

廣告 廣告

擔任帝京大學福岡醫療技術學部教授的佐藤典宏強調，加工肉品同樣值得警惕。培根、火腿、香腸等常見早餐配菜含有亞硝酸鈉等食品添加物，已被世界衛生組織歸類為一級致癌物。研究數據顯示，每日食用超過50公克加工肉品，大腸癌發生風險將提升約18%。

研究發現，經常攝取鮮奶油或高脂乳製品者，癌症復發風險竟增加約60%。 （示意圖／Pixabay）

精緻碳水化合物為另一項需要特別注意的食物類別。白吐司、白飯、麵條等經高度加工的主食，容易造成血糖急遽上升，進而刺激身體分泌過量胰島素。長期下來將使細胞陷入慢性發炎狀態，提高包括胰臟癌在內的多種癌症發生機率。

佐藤典宏澄清，並非攝取一次就會立即罹癌，而是長期過量攝取才會明顯增加風險。他建議民眾在乳製品選擇上應留意避免過量攝取高脂產品，但並非完全禁止食用。

延伸閱讀

高虹安停職逾年復職 談逆境最暖支持感謝市民相挺

卓榮泰不副署王世堅說重話 Cheap解讀：硬幹法最後會把船弄沉

澎湖悲慘一刻！女機車騎士遭高速撞擊「宣告不治」