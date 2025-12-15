名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率

生活中心／張予柔報導



早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。





早餐暗藏致癌危機？日名醫點名「3類食物」恐提高4種癌症風險！

精緻碳水化合物容易讓血糖快速飆升，刺激身體導致分泌過量胰島素。（示意圖／民視新聞資料照）

根據日媒《週刊女性PRIME》報導，佐藤典宏指出，第一個需要特別留意的就是精緻碳水化合物，像是白吐司、白飯、麵條等常見主食，經高度加工後，容易讓血糖快速飆升，刺激身體導致分泌過量胰島素。長期下來會使細胞處於慢性發炎狀態，進而提高多種癌症的發生風險，包括胰臟癌、大腸癌、肝癌與乳癌。

加工肉中常含有亞硝酸鈉等食品添加物，早已被世界衛生組織列為一級致癌物。（示意圖／翻攝畫面）

第二個要特別留意的就是加工肉品，不少人早餐桌上少不了培根、火腿或香腸，但這些加工肉品同樣被專家點名。佐藤典宏說明，加工肉中常含有亞硝酸鈉等食品添加物，早已被世界衛生組織列為一級致癌物。他強調，並非吃一口就會得癌症，而是長期攝取量過高會明顯提高風險。研究顯示，每天若食用超過50克加工肉品，大腸癌風險就會增加約18%。

經常攝取鮮奶油或高脂乳製品的族群，癌症復發風險反而增加約60%。（示意圖／翻攝畫面）

最後一項常被忽略的，是高脂乳製品的攝取。佐藤引用一項針對約2000名大腸癌患者的研究指出，長期選擇低脂乳製品的人，其癌症復發風險降低約40%；相反地，經常攝取鮮奶油或高脂乳製品的族群，復發風險反而增加約60%。他建議，乳製品並非完全不能吃，但應留意過量攝取鮮奶油、高脂乳製品。





