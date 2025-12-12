名醫齊聚站前諾貝爾眼科 開設眼科專家門診 提供「VIP景福特別門診」服務

（觀傳媒編輯中心)【記者郭嘉 / 綜合報導】受到健保檢查與用藥項目限制，許多眼科患者在醫院往往需等待數月才能排定進一步精密檢查。順應民眾對高階眼科診療的需求持續上升，諾貝爾眼科連鎖機構今（12）宣布，自115年起推出自費型「眼科專家門診」，同時率先於台北站前諾貝爾眼科診所實施。

自115年1月起，站前諾貝爾眼科診所於每週一、二上午分別邀請「前台北榮總眼科部主任李鳳利教授」與「前台大醫院眼科部主任楊中美教授」擔任【視網膜專家門診】主治醫師。3月起將於每週三、四上午新增【青光眼專家門診】，之後週五將陸續開設其他眼科次專科門診，並邀請其他眼科教授來駐診。

李鳳利教授與楊中美教授皆為國內眼科視網膜領域權威的專家。「諾貝爾眼科專家門診」以台大「景福自費門診」與高榮「榮康特約門診」為參考，提供更隱密、快速與專業的診療模式，滿足民眾在一般門診之外的進階醫療需求。

目前是高醫大教授、同時也是諾貝爾眼科機構總院長的張朝凱醫師指出，諾貝爾眼科成立近25年，一直都以近視/老花雷射、白內障、兒童近視控制、眼整形與一般眼疾診治為主要項目，但較複雜的視網膜或青光眼疾病患，常需轉介醫院中心做進一步處理，增加病患跨院奔波與重複檢查的負擔。

張朝凱教授表示，「許多民眾為等待專科醫師耗費大量時間，對我們也是遺憾。因此希望透過專家門診的建立，引入可兼任之醫學中心教授級醫師，減少民眾在大醫院排隊2–3個月的等待時間。」

視網膜問題更年輕化 楊中美教授提醒民眾警覺三大症狀

前台大醫院眼科部主任楊中美教授將於專家門診中負責視網膜領域。他分析，台灣高度近視比例在亞洲名列前茅，年輕族群因長時間使用手機、平板，導致眼軸過度拉長，使黃斑部與視網膜結構變得脆弱。近年更有許多三十歲上下的患者因視網膜裂孔、飛蚊症惡化、黃斑部病變等問題就醫。「視網膜疾病往往沒有劇烈疼痛，也不一定在初期出現清楚症狀，但視力的受損一旦發生，就不容易逆轉。因此越早發現越重要。」

楊中美教授提醒民眾，只要出現三項異常，就應盡速檢查，包括視野邊緣突然變暗、影像明顯變形以及飛蚊大量增加。他表示一般門診因量大且節奏緊湊，不容易針對每位患者安排完整的影像檢查與衛教，而專家門診能提供更長的診療時間，以及更有系統的影像比對與追蹤計畫，讓患者對自己的眼睛有更具體的掌握。

李鳳利教授呼籲視網膜問題不可輕忽 定期檢查是最重要的預防

前台北榮總眼科主任李鳳利教授也提醒，視網膜如同相機的底片，是感光與成像的關鍵結構，一旦產生破洞、拉扯或退化，都可能影響影像品質。他指出，許多患者在初期並不自覺視覺正在改變，例如直線變彎、閱讀出現陰影或浮動黑點增加，這些都可能是視網膜層次受到影響的訊號。

李鳳利教授強調，民眾常把飛蚊視為「年齡自然現象」或單純眼疲勞，等到視覺變得模糊或視野缺角才前往就醫，往往病情已經惡化成一定程度。他建議，高度近視族群、過敏性體質者、長期3C使用者、糖尿病視網膜病變及老年性黃斑部退化都應養成定期檢查的習慣。透過眼底斷層掃描與影像比對，能更精準掌握視網膜與黃斑部的變化，避免延誤處理時機。

諾貝爾眼科專家門診五大特色 開創自費就醫新選擇

專家門診設於台北站前諾貝爾眼科診所，具五鐵共構的交通便利性，並提供獨立診間、安靜環境與完整檢查時段，讓民眾在不受限醫院門診人數限制下，獲得更充分的諮詢與解說。

至於「眼科專家門診」費用部分，基本掛號費自1000元起，其他服務分為基礎與進階兩組檢查方案收費，在完成高規格儀器與系統化檢查流程之後，專家們會依據病患的檢查數據提供最即時的服務建議。

另一方面，張朝凱醫師也表示，收費標準會事先告知病人，同時也不使用健保資源，是回應多元就醫需求的新模式。他指出，在高齡化與眼科需求上升的環境中，提供彈性就醫選項有助提升醫療資源利用效率。「民眾能依自身狀況選擇最適合的看診方式，這也是醫療分級的重要實踐。」

專家平台將持續擴大 多專科串接打造完整眼科照護網

張朝凱教授表示，此次合作的核心是讓具醫學中心資歷的資深教授醫師，若在基層醫療體系貢獻臨床經驗，將有助提升社區醫療層級的照護品質。他強調：「台灣眼科實力備受國際肯定，若能有效串接大醫院與小診所的醫療量能，將有助於民眾建立更完整的眼科照護網。」