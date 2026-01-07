名醫ㄧ旁納涼？中榮遭爆「無照醫療廠商執刀」 高大成：90％牽扯1事

記者林昱孜／台中報導

中榮副院長李政鴻今出面回應，目前僅一案調查，政風室與人事室已完成初步調查，目前全案移送考績會審議，預計下週結果將正式出爐。（圖／翻攝畫面）

台中榮民總醫院神經外科近日遭踢爆，院內3名資深醫師涉嫌長期放任不具醫師資格的醫療器材廠商人員進入手術室，甚至違法代操內視鏡手術長達三年，引發社會譁然。對此，曾任外科醫師的法醫高大成今（6）日表示，主刀醫師不可能拿病人生命與自己職業生涯開玩笑，並推測爆料「90%是涉及醫院內部人事鬥爭」。

針對週刊揭露醫師在一旁「插手納涼」、放任廠商動刀一事。高大成認為，開刀是人命關天的事，手術若有差錯，主刀醫師必須負全責甚至被告，不可能大膽到將手術刀交給不具醫師資格、甚至毫無經驗的廠商。

高大成認為此爆料恐怕與台中榮總人事案有關。(圖／翻攝畫面)

高大成分析，現代醫療器材日新月異，規格品項繁多，醫師確實會讓廠商進入手術室，但目的是為了請廠商提供新儀器的規格建議與技術諮詢，並非代為執刀。他在檢視流出的手術室影片後也指出，從廠商站立的位置與動作來看，不太可能是在進行代刀手術。

「這種爆料，90%是為了選拔新主任！」，高大成推測，由於科主任地位高、名氣大，又能增加病患量，這起事件極有可能是為了爭奪主任大位引發的惡鬥。他更質疑，爆料影像竟是在講求無菌的手術室內拍攝，蒐證手段本身就有問題。

對於此事風波，台中榮總表示，政風室與人事室已完成初步調查，目前全案移送考績會審議，預計下週結果將正式出爐，隨後發表兩點嚴正聲明：第一，院方明文嚴禁任何非醫療人員執行醫療行為；第二，針對媒體報導，本院已由專案小組依法辦理，絕對不寬貸。

