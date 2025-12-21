名間冬季好茶頒獎 李志展、謝明皓特等獎

名間鄉農會辦理「一一四年冬季臺灣好茶比賽」，共計三百二十件報名參賽，經過初評及複評，烏龍組特等獎及金萱組特等獎分別由李志展及謝明皓獲得，二十一日在農會廣場舉辦頒獎典禮。副縣長王瑞德到場，代表縣長許淑華頒發特等獎匾額，肯定得獎者在茶葉種植上的用心。

頒獎典禮，由名間農農會理事長謝添興主持，副縣長王瑞德、縣府農業處長蘇瑞祥、茶改場南部分場長黃正宗、議員蔡宗智、張婉慈、林儒暘、鄉長陳翰立、縣農會總幹事曾明瑞與南投市、竹山、水里、埔里、信義等農會都派代表到場致意。

王副縣長表示，此次比賽，金萱茶有一○二件、烏龍茶有二一八件參賽，茶本身不僅是產業，也是文化，希望年輕人不只喝手搖飲，也能體驗茶文化及藝術；雖然農會表示今年茶葉產量減少，但八卦山脈排水良好、日照充足，相信種植的茶葉品質還是非常好，縣府會持續協助農會銷售農產品，讓茶產業會越來越興盛。

名間鄉農會理事長謝添興說，今年因為天候異常，夏季期間的強降雨及西南氣流不斷，氣溫也起伏不定，茶樹根部受傷影響養分吸收，導致茶葉產量減少，但茶農非常用心，以精湛的製茶、焙茶工藝，挑選出最優質的茶葉參賽。