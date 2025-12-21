名間冬茶賽 李志展、謝明皓奪特等

南投縣名間鄉21日於名間鄉農會廣場舉辦「台灣好茶冬季比賽評鑑暨各項競賽頒獎典禮」，共有320件茶樣參賽，其中金萱茶102件、烏龍茶218件。最終由茶農李志展、謝明皓脫穎而出，分別拿下烏龍組及金萱組特等獎，由南投縣副縣長王瑞德頒贈匾額，肯定茶農用心。

評審團指出，今年冬季茶評鑑期間天氣晴朗乾爽，有利茶菁日光萎凋與走水，讓香氣與滋味更加集中。金萱組特等獎茶葉外觀翠綠緊結、水色蜜黃澄清，帶有明顯奶香、甜香與淡雅花香，滋味鮮甜、餘韻悠長；烏龍組特等獎則呈現墨綠勻整外觀，茶湯清亮，香氣融合楓糖甜香、果香與淡淡玄米焙香，口感甜純滑順。

不過，茶農也坦言，今年茶葉產量明顯下滑。農會理事長謝添興指出，夏季受強降雨與西南氣流影響，氣溫起伏不定，部分茶園出現積水與根部受損情形，影響養分吸收，導致新梢減少。極端氣候已成為各產區共同面對的挑戰，也讓茶農在產量與管理成本承受壓力。

王瑞德表示，茶不只是產業，更是文化。今年雖產量減少，但名間位處八卦山脈台地，排水良好、日照充足，加上茶農精進製茶與焙茶工藝，使品質不減反增，展現名間好茶的韌性與特色。縣府將持續與農會合作，協助行銷優質農產品，穩定茶農收益。

同一季節，包括南投仁愛鄉、新北坪林和石碇等地也陸續舉辦冬季評鑑賽，各地競逐茶王寶座。相較高山茶強調高冷氣候與韻味層次，名間茶在溫暖的台地環境下孕育，香高水甜為其特色。透過評鑑制度，不僅為茶農帶來肯定，也讓名間茶在競爭激烈的茶市場中持續發光。