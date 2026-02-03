名間建焚化爐 農業部將嚴審

南投縣名間鄉為產茶重鎮，但近期傳出縣府有意在此處興建垃圾焚化爐，引發居民強烈不滿，農業部長陳駿季3日表示，該廠選址位於特定農業區，開發前需經由農業部同意變更，依農業部立場，若不符「合理、必要、不可替代」等三要素，不會讓優良農地遭變更。南投縣長許淑華回應強調，一切均依法辦理。

陳駿季表示，名間焚化爐選址位於特定農業區，面積約7.5公頃，周邊仍是重要農業生產區，不僅有通過產銷履歷的農產品，也包含稻作、果樹及雜糧作物，且名間鄉本身屬台灣重要茶葉產區，除供應國內飲料與加工使用，也有高價值精品茶，不希望貿然推動焚化爐相關作業。

陳駿季強調，截至目前未接獲任何農地變更申請案，因此並未對此案有任何預設立場。

南投縣政府表示，縣內沒有垃圾焚化爐，13鄉鎮市日產270噸垃圾，其中160噸仰賴外運至其他縣市焚燒去化，迄今累計堆置垃圾量約31萬噸；縣府計畫在名間鄉新民村興建「南投縣垃圾處理及再生能源中心」，預定場址面積約7.5公頃，占全縣6.03萬公頃優良農地面積的0.012％左右。

縣府環保局說，「南投縣垃圾處理及再生能源中心」審查作業進行中，且已委託台大植病系教授孫岩章透過熏氣試驗及熏氣後作物影響評估，驗證再生能源中心若營運，排放廢氣對作物外觀及品質有無顯著影響，待完成相關審查提報農業部，屆時會說明需要變更特定農業區土地興建再生能源中心的理由，爭取同意。