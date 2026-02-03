名間焚化爐事件發酵！在地製茶師「流利英式英語」狂轟南投官員、侍酒師反諷影片轟許淑華「蓋焚化爐空氣香」超酸

南投縣府規劃在手搖茶產地名間鄉設置垃圾焚化爐引發反彈，自救會、在地茶農在上週六二階環評界定會議紛紛前往抗議。其中，一名茶老闆「常行深」在現場拍攝短影片，以流利的英式英語、中英雜夾痛罵南投縣府官員引起關注；還有另名侍酒師「Huang Hong Qi」以反諷的方式拍攝短片，大酸南投縣長許淑華規劃茶葉深造計畫，「茶葉的故鄉名間鄉，蓋個焚化爐空氣香！」

名間焚化爐事件近日在網路上發酵，南投在地製茶師、茶老闆「常行深」經常在自家粉專發表相關影片，請他風格強烈，就在名間焚化爐抗議現場，以中文和英式英語直言「作秀做得像一點」、「bunch of fuckimg liars（一群他媽的騙子）」、「你站起來跟我們溝通！」並對在場官員怒吼：「你有誠意一點站起來溝通！」

該影片並以中英文兩種字幕播出，獲得1.5萬個讚、1000多則網友留言同仇敵愾，表示「這是什麼爛政府官員的態度啊」、「原來這就是南投的官員跟廢棄物公會的嘴臉！」、「用英式英文罵好爽」、「好大的官威，也沒想看看這群公務員，是領我們人民的薪水，到底怎麼會這麼敢」。

常行深也在抗議現場演講表示，對台派好朋友來說，罷免之後大家都很心灰意冷、好像瞬間沒有依靠，「但政治這種事情不是罷免就結束了，政治是要不斷的戰鬥，就像今天大家站在這裡，這個議題還在持續不斷發酵，只要不斷戰鬥、攻擊下去，對方一定會有破口。」

另外，還有另一名來自台中的侍酒師「Huang Hong Qi」，也在抗議現場以幽默、反諷的方式拍攝短影片，他笑著對鏡頭說，2026年第一場抗議活動在南投縣環保局前面，而且這是台灣石虎的保育類生存戰，一切都要感謝神力女超人、南投縣長許淑華。

Huang Hong Qi大酸，許淑華為了照顧名間鄉鄉民，怕大家茶喝太多、晚上睡不著、早上有煩惱，「不只幫他們垃圾減量，也幫他們茶葉減量，茶葉的故鄉名間鄉，蓋個焚化爐空氣香！」

Huang Hong Qi並說，雖然許淑華不是茶農，卻規劃台灣史上最偉大的茶葉深造計畫，讓大家在未來不只能喝到鐵觀音奶茶，「以後你還有四季『汞』青茶、高山『鉛』萱茶、茉莉『砷』士茶，幫你增加身體重金屬微量元素！」他並在環保局長李易書面前笑嘻嘻地說：「就算當不成神力女超人，也能當重金屬鋼鐵人，跟你的人民一起互幹喔！」

