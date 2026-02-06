名間焚化爐涉優良農地變更 農業部：未獲環境部支持就不同意 環境部：尊重地方自治

為了守護農地，幾名南投鄉親在上月31日的會議中下跪，希望縣府暫停在名間鄉興建焚化爐。農業部長陳駿季後續對此表示會嚴審農地變更，讓本案出現轉圜空間。由於焚化爐預定地土地現已由國產署移撥給縣府，屬於優良農地，但尚未完成農地變更。《環境資訊中心》採訪整理各部會說法，未來會經過哪些層層關卡、主管機關立場又是如何？

內政部說，本案須經過國土審議，前提是取得農業部的農地變更同意文件。農業部則表示，須取得環境部的支持文件，農業部才有可能同意。環境部則說，縣府應先做好源頭減量和資源回收，再考量焚化設施，但若焚化設施是地方認為的最佳方案，環境部會站在監督立場，尊重地方決定。

去（2025）年1月，名間鄉新民村焚化爐預定地上，承租土地的農民仍在種植木瓜，果實纍纍；如今土地已由國財署移撥給縣府。攝影：陳昭宏

鄉親跪求停審名間焚化爐 農業部表明嚴審農地變更

南投縣府規劃在名間鄉興建焚化爐，環評依法由地方政府審查。去（2025）年9月環評初審後，確認本案須進入較嚴格的二階環評。南投縣環保局上月31日召開二階環評範疇界定會議，現場超過百名民眾表達反對，擔心焚化爐影響當地農業，甚至下跪要求停會。

名間焚化爐正式名稱為「南投縣垃圾處理及再生能源中心」，位於名間鄉新民村外埔段，總面積7.5公頃，屬特定農業區。計畫用地目前已由國有財產署撥用給南投縣府，但尚未完成農地變更。

「農業部一定會守護農地，做好最好的把關」，農業部長陳駿季3日接受媒體聯訪時表示，南投縣若要蓋焚化爐，須向農業部提出農地變更申請，農業部不會輕易讓優良農地做變更。農業部次長胡忠一也在5日的行政院會後記者會上表示，焚化爐場址旁有茶園、各種農產，農業部站在農業生產環境安全的立場，會審慎評估。

環團呼籲撤銷國有地撥用

名間焚化爐場址為國有財產署的土地，過去長期出租給農民，依《國有財產法》屬國有財產中的「非公用財產」。環保團體昨（5）日舉辦記者會，邀請相關部會回應程序疑義。

名間反焚化爐自救會、監督施政聯盟、看守台灣協會、台灣石虎保育協會、台灣水資源保育聯盟、台灣健康空氣行動聯盟等團體與立委陳昭姿共同舉辦記者會，呼籲中央嚴審農地變更、撤銷先前國有地撥用。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，法律上非公用財產的不動產，若不符使用分區便不可先撥用給公共使用，國產署卻在農地變更尚未完成前，就先核准撥用給南投縣府，可能有程序問題。

同日的行政院會後記者會上，行政院發言人李慧芝表示，國有土地的移撥都是按照相關規定辦理，若不符規定也會依程序取消。

監督施政聯盟召集人陳椒華則指出，南投縣府為了名間焚化爐開發需要，規劃新民巷、外埔巷等兩條道路擴寬工程，至今尚未通過環評，縣府就已砸下945萬辦理新民巷拓寬工作標案，質疑環評若沒過，將損失近千萬公帑。名間反焚化爐自救會成員陳秋娟表示，這令人懷疑「環評審查根本就是玩假的」，且垃圾問題可仰賴積極破袋稽查，達到源頭減量，焚化爐是「最偷懶的方式」。

上月31日的名間焚化爐範疇界定會議，當地反焚化爐自救會、居民與多個環保團體共同出席表達反對意見。圖片來源：明間鄉反焚化爐自救會提供

農業部：若無環境部支持，農業部不同意農地變更

內政部國土署科長楊婷如強調，由於本案位於特定農業區農牧用地，且開發面積大於1公頃，須經過內政部區委會進行國土審議才可開發。但在審議之前，縣府須依農業發展條例取得農地變更同意文件，若農業部不同意變更，會因審查要件不符，在程序上就被駁回，「自然不會進入國土審議」。

農業部資源永續利用司簡任技正林永嚴表示，農地變更程序上是由縣府提出「農地變更使用說明書」，說明名間焚化爐使用該農地的必要性、合理性及無可替代性，再由中央目的事業主管機關（即環境部）針對縣府說法提供意見。必須先取得環境部支持跟同意，才會送到農業部，並依農發條例第10條等規定嚴審[1]。「如果拿不到環境部的支持文件，我們農業部就不同意這個案子農地變更」，他強調。

反對名間興建焚化爐的民眾，在當地茶園排出「SOS」呼籲各界聲援。圖片來源：名間鄉反焚化爐自救會提供

環境部：站在監督立場、尊重地方決定

環境部由負責環評業務的環保司出席環團記者會，負責廢棄物管理的環管署則未到場。《環境資訊中心》會後致電環管署副署長林建三，他指出，土地變更雖是由地方提出，不過「農業部可能會問我們的意見」，屆時會去檢視縣府提出的內容進行評估。他表示，目前尚未收到農業部轉送的農地變更使用說明書。

林建三補充，垃圾處理屬於地方自治事項，但縣府應在「多元垃圾處理」的框架下先做好源頭減量和資源回收，再通盤考量其他規劃。

「如果他認為去做熱處理設施，就是蓋焚化爐，是一個所謂的最佳的方案，那我們尊重地方，我們站在監督的立場，請他做的時候符合所有環保規定。」林建三說。

註解

[1] 根據「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」，目的事業主管機關對於興辦事業人申請農業用地變更，應就事業設置之必要性與計畫使用農業用地所提區位、面積之必要性、合理性及無可替代性，提出評估意見，或具體表示是否支持該興辦事業及土地使用。