名間焚化爐爭議再掀波瀾 議員促撤換環評委員
南投縣議會9日召開19次臨時會，名間鄉焚化爐陳抗下跪事件成為議場上對峙焦點。議員沈夙崢提臨時動議，要求環保局長李易書撤換當天不適任的環評委員，讓李易書動氣表示下次將趕人出場，兩人唇槍舌戰不相讓，議長何勝豐最終出面緩頰，建議環保局顧慮到民眾情緒。
沈夙崢質詢時先是質疑，環保局2年來未積極與名間鄉長、自救會成員溝通聽取意見。李易書則提出，民國112年就在議會報告並和鄉長溝通，去年舉辦10場協調說明會，鄉長、自救會成員都在場，環保局也聽取自救會成員要求減少焚化爐處理量的意見。
然而，沈夙崢針對環評委員批評自救會成員「做了最壞示範」，認為態度過於傲慢。李易書解釋：「當天主席立場是控制現場秩序，但陳抗團體用大聲公干擾議事進行。」沈夙崢反問：「難道沒有警衛人員可以處理嗎？主席應該好好掌控自己的專業跟位置。」李易書回應：「我們就是不希望發生衝突，所以沒有下令將其趕出場，團體如果只是想讓會議無法進行，我們無法接受，我們都希望有一個理性討論的平台。」
沈夙崢再批：「這本來是南投的事，現在已擴展到網路上討論，不是縣民樂見的，我們希望能解決自己的垃圾。」她進一步建議，如果讓民眾在電視上看到南投政府無法和縣民好好溝通，局長應該檢討並撤換當天在座不適任的環評委員，引來李易書爆氣回擊：「當天在亂的都是環保團體，我們開會就是希望大家坐下來理性溝通，如果因為不希望造成衝突未請他們離開，議員有意見，下次會請他們離開現場。」
見李易書態度強硬，沈夙崢另就廠址是否適宜進一步質詢，但也表示不否認南投需要焚化爐，而是縣府應該跨局處與民眾溝通，不是把所有責任都歸咎環保局，強調提案初衷是希望環保局做良好示範，未來有大型公共建設才有辦法和民眾溝通。
議長何勝豐也鼓勵李易書，表示知道他壓力很大，並語重心長指出，目前南投縣垃圾量堆放超過30萬噸，大家都很苦惱，但不認為將陳抗民眾趕出場是好的作法，「陳抗民眾大小聲，讓會議無法進行是正常的。」他緩頰表示，「議員並不是反對興建焚化爐，而是好好和百姓溝通是我們該做的，不要衝突這麼嚴重。全台灣每天製造這麼多垃圾，垃圾問題應該是中央要負責統一制度，但中央也是束手無策。」
