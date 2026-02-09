名間焚化爐爭議再掀波瀾 議員促撤換環評委員

南投縣議員沈夙崢提臨時動議要求環保局長撤換名間鄉焚化爐案不適任的環評委員。（劉慧茹攝）

沈夙崢（上右二）與環保局長李易書（上右一）針峰相對，議長何勝豐（左下）裁示應該和民眾好好溝通。（劉慧茹攝）

南投縣議會9日召開19次臨時會，名間鄉焚化爐陳抗下跪事件成為議場上對峙焦點。議員沈夙崢提臨時動議，要求環保局長李易書撤換當天不適任的環評委員，讓李易書動氣表示下次將趕人出場，兩人唇槍舌戰不相讓，議長何勝豐最終出面緩頰，建議環保局顧慮到民眾情緒。

沈夙崢質詢時先是質疑，環保局2年來未積極與名間鄉長、自救會成員溝通聽取意見。李易書則提出，民國112年就在議會報告並和鄉長溝通，去年舉辦10場協調說明會，鄉長、自救會成員都在場，環保局也聽取自救會成員要求減少焚化爐處理量的意見。

然而，沈夙崢針對環評委員批評自救會成員「做了最壞示範」，認為態度過於傲慢。李易書解釋：「當天主席立場是控制現場秩序，但陳抗團體用大聲公干擾議事進行。」沈夙崢反問：「難道沒有警衛人員可以處理嗎？主席應該好好掌控自己的專業跟位置。」李易書回應：「我們就是不希望發生衝突，所以沒有下令將其趕出場，團體如果只是想讓會議無法進行，我們無法接受，我們都希望有一個理性討論的平台。」

沈夙崢再批：「這本來是南投的事，現在已擴展到網路上討論，不是縣民樂見的，我們希望能解決自己的垃圾。」她進一步建議，如果讓民眾在電視上看到南投政府無法和縣民好好溝通，局長應該檢討並撤換當天在座不適任的環評委員，引來李易書爆氣回擊：「當天在亂的都是環保團體，我們開會就是希望大家坐下來理性溝通，如果因為不希望造成衝突未請他們離開，議員有意見，下次會請他們離開現場。」

見李易書態度強硬，沈夙崢另就廠址是否適宜進一步質詢，但也表示不否認南投需要焚化爐，而是縣府應該跨局處與民眾溝通，不是把所有責任都歸咎環保局，強調提案初衷是希望環保局做良好示範，未來有大型公共建設才有辦法和民眾溝通。

議長何勝豐也鼓勵李易書，表示知道他壓力很大，並語重心長指出，目前南投縣垃圾量堆放超過30萬噸，大家都很苦惱，但不認為將陳抗民眾趕出場是好的作法，「陳抗民眾大小聲，讓會議無法進行是正常的。」他緩頰表示，「議員並不是反對興建焚化爐，而是好好和百姓溝通是我們該做的，不要衝突這麼嚴重。全台灣每天製造這麼多垃圾，垃圾問題應該是中央要負責統一制度，但中央也是束手無策。」

