名間焚化爐爭議白委籲撤回國有地撥用 許淑華：努力克服所有困難 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

南投縣名間鄉欲興建焚化爐的爭議不斷，民眾黨立委陳昭姿今（5）日表示，名間焚化爐預定地是行政院核定，財政部國有財產署將特定農業區農地撥給南投縣政府，如今農業部稱會嚴格把關，質疑行政院、農業部是否在玩兩面手法，呼籲應撤回國有地撥用。南投縣長許淑華則強調，不會再把垃圾問題留給下一任，將以客觀數據說話，包括環境部指導的最高標準，都可以公開檢視，希望公開討論公共議題。

廣告 廣告

陳昭姿指出，內政部國土管理署身為全國國土主管機關，面對名間焚化爐案，在行政院審查時是否有表達反對意見，國土保育、特定農業區不是應該要限制使用，可以蓋焚化爐嗎？還是因為政府要蓋，就可以變更，可以破壞國土。她呼籲行政院、農業部及內政部國土管理署好好說明，並撤回國有地撥用，這才是真正做好把關。

「縣民投票給我，就是希望我處理問題。」許淑華回應，她就任那天就講過，南投縣最重要的問題就是垃圾，她會努力克服所有困難，讓南投縣有處理垃圾的能力。

另外，總統賴清德7日將親自赴南投為民進黨南投縣長參選人温世政輔選。對此，許淑華認為賴清德同時也是民進黨主席，為候選人輔選無可厚非，但下鄉除了政治活動，也想聽聽總統對地方建設焚化爐的想法，以及如何提升、協助地方觀光產業，以及美國關稅問題。

南投縣環保局表示，縣府依法辦理土地撥用、環評審查及土地變更等事宜，且相關程序並行辦理，都符合法令規定，縣府一定依法辦理相關程序，且加強與當地民眾溝通，持續朝興建焚化廠方向努力。

照片來源：南投縣政府提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

彭啓明肯定廚餘生質能源廠 台中環保局實現「垃圾變黃金」願景

南投名間焚化爐爭議 羅美玲籲：可辦公投體現民意

【文章轉載請註明出處】