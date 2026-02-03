名間焚化爐爭議 民眾下跪求停建 農業部長：不會輕易讓優良農地做變更

南投縣無垃圾焚化爐，須仰賴外縣市協助處理垃圾，縣府推動南投縣垃圾處理及再生能源中心，名間鄉新民村為選址之一，當地民眾強烈反對。農業部長陳駿季今天接受媒體聯訪表示，農業部會把關，不會輕易讓優良農地做變更。

名間擬設焚化爐，民眾反對，下跪求停建。農業部長陳駿季3日表示，不會輕易讓優良農地做變更。（中央社資料照）

陳駿季今天率媒體到彰化，參訪稻田轉作及集團契作成果。針對南投縣政府規畫在名間設焚化爐引發的爭議，陳駿季說，規畫在名間設焚化爐的土地約7.5公頃，原本屬於國產署，後來移交給南投縣政府，位在特定農業區內，且周遭有許多產銷履歷茶園、果園、雜糧耕作區、稻作區，如果要蓋焚化爐，南投縣府就須向農業部申請農地變更，且必須具合理及不可替代性。

陳駿季說，名間是台灣最大的茶葉產區，不希望在還沒有很好的評估前，就去設焚化爐。陳駿季並請民眾不必擔心，他表示，後續無論在環評或農地變更上，農業部會做好把關，不會輕易讓優良農地做變更。

名間鄉反焚化爐自救會成員、名間鄉長陳翰立等人，1月31日前往南投縣垃圾處理及再生能源中心第二階段環境影響評估範疇界定會議，表達反對在名間鄉設垃圾焚化爐，民眾高喊「會議無效」、「撤銷環評」，有人下跪要求停止會議，過程中數度爆發推擠。

自救會訴求，縣府要備齊2條獨立聯外道路的許可及私人土地同意文件，否則環評不成立，程序不該繼續，名間鄉是茶鄉，為敏感環境與產業核心，焚化爐若在此落腳，將衝擊空氣、用水、農民生計等多個層面。