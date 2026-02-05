名間焚化爐爭議 行政院：若不符規定取消國有地撥用

行政院發言人李慧芝。（王千豪攝）

南投縣政府有意在產茶重鎮名間鄉興建焚化爐，引起居民反對。民眾黨立委陳昭姿今（5）天表示，名間焚化爐預定地是行政院核定，財政部國有財產署將特定農業區農地撥給南投縣政府，如今農業部稱會嚴格把關，行政院、農業部是否在玩兩面手法？她呼籲撤回國有地撥用。行政院回應，如果不符合相關規定的話，會依程序取消。

陳昭姿今天攜手監督施政聯盟召集人陳椒華、名間鄉反焚化爐自救會在立法院召開「反名間焚化爐露曙光？中央喊延審農地變更，地方趕進度招標」記者會。陳昭姿表示，名間焚化爐預定地都是特定農業區，農業部說會嚴格把關，不會輕易讓優良農地變更，但焚化爐預定地的撥用是行政院核定，財政部國有財產署依據核定函去撥用這些特定農業區內的農地給南投縣政府，現在行政院跟農業部在玩兩面手法嗎？

對此，農業部次長胡忠一今在行政院會後記者會表示，農業部的立場站在農業生產環境安全，目前還沒收到申請，但旁邊有茶園、農業生產，會基於本業審慎進行評估。行政院發言人李慧芝則強調，國有土地移撥按照相關規定辦理，如果不符合相關規定，會依照程序取消。

