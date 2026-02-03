名間焚化爐爭議 陳駿季：農業部會把關農地變更

（中央社記者汪淑芬彰化3日電）南投縣政府擬在名間鄉建焚化爐，引起爭議，當地民眾強烈反對。農業部長陳駿季今天接受媒體聯訪表示，農業部會把關，不會輕易讓優良農地做變更。

陳駿季率媒體到彰化，參訪稻田轉作及集團契作成果。

針對南投縣政府規劃在名間設焚化爐引發的爭議，陳駿季說，規劃在名間設焚化爐的土地約7.5公頃，原本屬於國產署，後來移交給南投縣政府，位在特定農業區內，且周遭有許多產銷履歷茶園、果園、雜糧耕作區、稻作區，如果要蓋焚化爐，南投縣府就須向農業部申請農地變更，且必須具合理及不可替代性。

陳駿季說，名間是台灣最大的茶葉產區，不希望在還沒有很好的評估前，就去設焚化爐。

陳駿季請民眾不必擔心，他表示，後續無論在環評或農地變更上，農業部會做好把關，不會輕易讓優良農地做變更。（編輯：管中維）1150203