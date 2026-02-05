名間特種農業區撥給南投蓋焚化爐？農業部再回「審慎評估」、行政院：不符規定會依照程序取消！

南投縣府規劃在手搖茶產地名間鄉設置垃圾焚化爐引發反彈，外界質疑土地是特種農業區，為何國有財產署願意撥用給縣府蓋焚化爐？農業部今（5）日再度回應，站在農業生產環境安全立場，會審慎評估；行政院則說，國有土地移撥按照相關規定辦理，如果不符合相關規定，會依照程序取消。

對於名間蓋焚化爐一案，有地方人士反映，民進黨執政的中央政府，怎麼可以任由地方國民黨縣長想要蓋在名間鄉，就蓋在名間鄉？另外，行政院和環境部是否該給黨籍鄉長更大的支持？為何國有財產署願意撥用特種農業區用地給縣府蓋焚化爐呢？

地方人士也說，土地是中央國有財產署的，是特種農業區，為何國有財產署願意撥用特種農業區用地給縣府蓋焚化爐呢？中央應該出來表態一下，不要放任南投縣政府隻手遮天，「環境部、農業部、財政部踹共！」

農業部長陳駿季日前強硬回應，名間焚化爐選址面積大約7.5公頃，而且廠址都位於特定農業區內，更重要的是屬於產銷履歷茶園、果園、雜糧耕作區、稻作區等，而名間更是國內最大的茶葉產區，假如要蓋焚化爐，南投縣府就須向農業部申請農地變更，而變更農地就必須合理，以及不可替代性等。

陳駿季強調，未來農業部如果收到南投縣政府的變更申請，「承諾會做最嚴格的把關，絕對不讓優良農地被輕易變更」，守護優良農地就是農業部的一貫立場。

此外，農業部次長胡忠一今日在行政院會後記者會回應，有關焚化爐，農業部的立場站在農業生產環境安全，目前還沒收到申請，但旁邊有茶園、農業生產，會基於本業審慎進行評估。

行政院發言人李慧芝回應，國有土地移撥按照相關規定辦理，如果不符合相關規定，會依照程序取消。

