名間田仔社區、樂齡中心歌藝聯歡

南投縣名間鄉田仔社區發展協會與名間鄉樂齡學習中心八日晚間於田仔社區活動中心共同舉辦「樂齡歌藝聯歡歌唱活動」，吸引社區長者及居民近二百人熱情參與，展現活力、分享生活喜悅外，還有協辦單位提供摸彩品摸彩活動，現場氣氛熱鬧溫馨。

活動以舞台車辦理，由社區理事長陳國榮主持，名間鄉長陳翰立、張秀枝議員、鄉代表會副主席蔡瑞家、代表陳宜寧、當地村長陳正昇、觀覺寺主委陳調前等到場同樂。活動在美妙歌聲中溫暖落幕，參與者紛紛期待下一次再相聚同樂。

活動安排多首懷念老歌及經典台語歌曲，長者們輪流登台開唱，不僅呈現多年歌唱興趣的累積與自信，也透過互相鼓勵與掌聲，拉近彼此情感交流。許多參與者表示，平日透過中心課程與社區活動，不僅獲得身心健康，也得到快樂與成就感。

田仔社區發展協會表示，透過歌唱聯誼，不僅能活化長者身心、延緩退化，更能促進人際互動與社區凝聚力。樂齡學習中心則強調會持續結合在地資源，辦理多元學習課程與健康促進活動，讓長者在地安心生活，享受自信、健康與尊嚴的熟齡人生。