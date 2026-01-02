名間茶園排SOS反焚化爐 南投縣府：持續溝通盼雙贏 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

南投縣因焚化爐興建問題，遭名間鄉民抗議，公所與反焚化爐自救會更在茶園以紅傘排出巨大SOS字樣，搭配巨型珍珠奶茶道具與石虎影像，訴求搶救名間茶產業及石虎家園。縣府強調設置焚化爐有其必要，程序合法並會確保空氣品質，願持續溝通。

南投縣政府表示，興建焚化爐因應垃圾量逐年提升，可減少清運成本與環境負擔，並透過環評與監測措施確保空氣品質，不會危害茶產業與民眾健康；縣府願持續與地方溝通，釐清誤解，尋求兼顧環境與廢棄物處理需求的解決方案。

名間鄉長陳翰立表示，名間茶不只養活在地農民，更是全台手搖飲最重要的基底茶產地。縣府卻計畫在無風、不易擴散的名間鄉，興建焚化爐，地點還是特定農業區的優良農地。這樣的選址，對茶產業、對農民生計、對環境生態，都是巨大的風險。

「名間不反對進步，但反對錯誤的選址。」陳翰立指出，焚化爐的落塵與排放物，一旦附著在茶葉上，製茶過程中根本無法清洗，只能直接進入消費者的口中。且預定地已經拍到石虎出沒，代表這塊土地是保育類動物正在使用的生存空間。故他選擇和鄉親、自救會、農民站在一起，用最安靜卻最有力的方式，向社會發出求救訊號。

彰化縣環境保護聯盟表示，過去8年，各級政府為因應垃圾危機，陸續新增多座焚化及燃料化設施（包括先進焚化爐、SRF使用廠與垃圾氣化爐），目前已在運轉中或即將興建完成的新增設施量能，已高達222萬噸／年，遠超過處理需求。

「台灣已不缺焚化爐，缺的是零廢棄與循環經濟。」彰化縣環境保護聯盟指出，現在雖然有50餘座垃圾山，但那是過去10年來的累積，只要不要再任由廢棄物數量無限成長，再經過幾年即可消化完畢；呼籲環境部及各縣市政府，還有經濟部等其他中央部會，應將原本規劃用於興建及維運焚化爐的經費，用來大力推動源頭減量、分類回收與循環利用，而非繼續製造垃圾山，同時繼續花大錢興設會破壞資源、排放有毒空污與灰渣、造成惡性循環的焚化爐。

照片來源：取自陳翰立臉書

