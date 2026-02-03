名間茶鄉蓋焚化爐惹議！農業部出手了：地目變更須經中央核定

農業部長陳駿季今（3日）表示，南投名間鄉預定焚化爐的選址全都位在特定農業區內，縣府必須向農業部申請農地變更，中央一定會做最好的把關。資料照。廖瑞祥攝



南投縣名間鄉被譽為「手搖飲茶原鄉」，近日卻傳出縣府擬在名間鄉建焚化爐，日前召開二階環評時有農民激動下跪陳情，要求修正選址，引發關注。對此，農業部長陳駿季今（3日）表示，預定焚化爐的選址全都位在特定農業區內，若要蓋焚化爐必須由南投縣府向農業部申請農地變更，中央一定會做最好的把關。

對於南投縣政府規劃在名間鄉建焚化爐，陳駿季今受訪表示，目前焚化爐選址的面積約7.5公頃，全都座落在特定農業區內，該地原屬國產署，先前已移轉給南投縣府。他談到，名間當地不僅是台灣最大的茶葉產區，依照套圖顯示，預定設址地都是產銷履歷茶園、果園、雜糧耕作區、稻作區等。

廣告 廣告

陳駿季強調，因當地屬特定農業區，若要蓋焚化爐必須由南投縣府向農業部申請農地變更，農業部若收到變更申請，一定會做最好的把關，農業部的立場就是一定會守護優良農地，絕對不使其輕易變更。此外，依照農地變更的條件，超過1公頃的特定農業區若要變更就必須提出申請，並且必須通過農業部審查，絕非縣市政府自行變更即可。

更多太報報導

捲性騷小草女神疑雲 毛嘉慶宣布退選！嘆：曾參殺人，何況小毛

被要求宣布放棄中國籍 李貞秀竟喊「只有中華人民共和國國籍」！旁人急提醒

謝衣鳳不甩謝家不選縣長令？家族鬥法 李乾龍定調黨中央態度