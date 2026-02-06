名間蓋焚化爐引反彈 7茶飲業聲援 縣府：將啟動環評

南投縣 / 綜合報導

南投縣政府規劃在名間鄉設置焚化爐，已經通過一階環評，但茶農相當反對，在先前二階環評範疇界定會議上，還當場下跪，請求停止會議。因為名間鄉是種茶面積全台最大，不少手搖茶飲的茶葉原料都來自名間，因此包括十二韻、烏弄、TEA TOP 第一味等手搖飲共同發出聲明聲援茶農。而面對反對聲浪，南投縣環保局說，初步擇定名間鄉設置焚化爐，是就地理位置、地形跟交通等因素評估，後續還會展開 環評 作業程序。

放眼望去，一片翠綠的茶園鋪滿田野，新芽在陽光下閃著光澤，這是南投名間鄉的茶園，種茶面積是全台最大。

廣告 廣告

南投縣政府規劃在這裡興建焚化爐，引起茶農群起反對，還在第二階段環境影響評估範疇界定會議上，下跪請求停止會議，茶農擔心，焚化爐會污染環境，危害農作物與水資源。

南投名間鄉長陳翰立：「我們很怕就是說，未來它的落塵，會落在茶葉上面，消費者未來他不會選擇這邊的茶。」

南投縣環保局說，焚化爐的選址在名間是初步評估，地理位置地形，附近沒有如醫院等敏感族群，是最適合的地點。

南投環保局長李易書：「考量土地的完整性，因為山坡地沒辦法蓋焚化爐，所以我們會選平地，然後又空曠處然後法令沒有限制，而且最好土地是國有土地，距離敏感族群例如醫院或學校不要太近。」

初步評估位置合適，但環評要選址確定後，才會進一步展開，讓地方憂心，不少飲料業者也聲援。

手搖品牌烏弄，貼出聲援聲明說，名間鄉農業區的環境與各類農作物，包括茶產業，能持續被守護與珍惜，還有包括TEA TOP 、第一味、3點1刻、山焙、茶之魔手、慕慕檸和十二韻等，7家手搖飲業者聲援名間茶鄉。

茶飲業者：「都沒有對外說清楚，明明有其他地點，為什麼執意要選在茶鄉裡面。」

十二韻創辦人高靜鴻：「面對土地的未來，十二韻堅持用最堅定的方式，與每一位關心這塊土地的人站在一起。」

焚化爐是不是落腳名間，後續還須經過完整環評程序與地方溝通，不過茶農與產業界已率先表態，名間茶香的未來怎麼發展備受關注。

原始連結







更多華視新聞報導

農業部要求台中死豬直送在地焚化爐 廚餘交清潔隊

台中環團反對醫療廢棄物焚化爐展延 市府：從嚴審查

立委民團盼守護台灣茶 籲暫緩名間焚化爐環評

