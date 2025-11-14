名間藝術生活節今壓軸 茶香、音樂交織

名間鄉公所舉辦「2025年點亮卦山之南－名間藝術生活節」自九月啟動以來，獲得廣泛民眾參與及高度迴響。壓軸活動於十五日十三時，假松嶺遊客中心斜對面廣場舉行。活動內容包括現場提供四百杯免費手搖飲、音樂展演、親子互動以及小農市集，旨在讓參與者於秋日茶鄉氛圍下，深度體驗藝術與生活融合所展現的多元特色。

名間鄉公所表示，本次活動邀請瑪奇藝文工作坊劇團為名間量身打造「茶鄉故事劇場」，以具代表性的故事呈現茶文化精神與人文內涵。現場亦安排多組在地社團演出，包括弓鞋國小絲竹樂團、三光國中管樂隊及三光社區舞蹈團，展現名間豐沛的藝文能量與文化特色。

廣告 廣告

為感謝民眾支持，活動現場將舉辦廣受歡迎的摸彩活動，最大獎為全新Ninten-doSWITCH2，另有多項家電好禮。提醒已於九月十三日投入摸彩券之民眾，敬請準時到場，以免錯失中獎機會。

壓軸登場的是深受親子喜愛的YOYO家族成員南瓜哥哥與KIWI，以活力四射的歌舞演出炒熱全場氣氛，邀請大小朋友一同隨著音樂節奏律動，為藝術生活節畫下最熱鬧的句點。除舞台表演外，現場設有小農攤車市集，讓民眾在欣賞節目的同時，品味在地茶香、選購特色農產。主辦單位並於現場發放限量100元市集消費券及免費提供當地茶葉所調製手搖飲400杯，鼓勵民眾以實際行動支持本地農業與永續發展。

名間鄉長陳翰立表示，「名間藝術生活節」以展現茶鄉文化與藝術創意為宗旨，並藉由親子互動與在地表演，讓民眾在輕鬆氛圍中感受名間的獨特魅力。

鄉長誠摯邀請全台民眾蒞臨八卦山南麓，共同體驗藝術、茶香、音樂與市集交織的節慶風景，為2025年的秋日留下最美好回憶。