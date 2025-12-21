名間鄉冬季臺灣好茶比賽評鑑頒獎 副縣長王瑞德頒匾祝賀

名間鄉冬茶賽李志展獲烏龍組特等獎，許縣長贈匾祝賀。（縣府提供）





名間鄉農會辦理「114年冬季臺灣好茶比賽」，今年計有320件報名參賽，經過初評複評，成績於5日公布，並於21日在農會廣場舉辦頒獎典禮。烏龍組特等獎及金萱組特等獎分別由李志展及謝明皓獲得，副縣長王瑞德到場，代表縣長許淑華頒發特等獎匾額，肯定得獎者在茶葉種植上的努力與用心。

各地農會舉辦冬茶賽陸續展開，名間鄉是茶鄉，多年來農會也都辦春冬茶評鑑，提供消費大眾優質好茶。王副縣長表示，此次比賽金萱茶有102件、烏龍茶有218件參賽，茶本身不僅是產業也是文化，希望年輕人不只喝手搖飲，也能體驗茶文化及藝術；雖然農會表示今年茶葉產量減少，但八卦山脈排水良好、日照充足，相信種植的茶葉品質還是非常好，縣府會持續協助農會銷售農產品，讓茶產業越來越興盛。

金萱組由謝明皓榮獲特等獎。（縣府提供）

名間鄉農會理事長謝添興說，今年因為天候異常，夏季期間的強降雨及西南氣流不斷，氣溫也起伏不定，茶樹根部受傷影響養分吸收，導致茶葉產量減少，但茶農非常用心以精湛的製茶、焙茶工藝，挑選出最優質的茶葉參賽，農會確實做好分級，推廣名間好茶，歡迎消費者安心到名間鄉農會採購優質茶葉。

經由專業評審初複評選出冬季好茶。（名間農會提供）

和南投市農會舉辦的青山茶賽一樣，南投名間茶區都位在平緩坡地，所遇天氣相同，但茶農的技術都有精進維持品質。評審團指出，今年的冬季參賽茶葉採製期間天氣晴朗乾爽，有利於茶菁日光萎凋及走水，於茶葉香氣及滋味有加分效果。金萱組特等獎茶葉外觀翠綠緊結勻整、水色蜜黃澄清透亮、品種香明顯，帶有奶香、甜香及淡雅花香、滋味鮮甜且餘韻感佳；烏龍組特等獎茶葉外觀墨綠勻整、水色蜜黃清澈明亮、香氣帶有純淨楓糖甜香、果香以及淡淡玄米焙香、滋味甜純滑順有活性。

活動同時也辦理在地農特產品展售促銷活動，行銷新鮮安全優質的農特產品，以達到農產推廣效益。

縣議員林儒暘、張婉慈、蔡宗智、鄉長陳翰立、南投縣農會總幹事曾明瑞、多個鄉鎮市農會都派代表到場致意。



