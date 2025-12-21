名間鄉冬季臺灣好茶評鑑 烏龍組特等獎李志展及金萱組特等獎謝明皓獲頒匾額

副縣長王瑞德代表縣長許淑華頒發烏龍組特等獎得主李志展特等獎匾額。(記者蔡榮宗攝)

▲副縣長王瑞德代表縣長許淑華頒發烏龍組特等獎得主李志展特等獎匾額。(記者蔡榮宗攝)

名間鄉農會辦理「一一四年冬季臺灣好茶比賽」，共計三百二十件報名參賽，經過初評及複評，烏龍組特等獎及金萱組特等獎分別由李志展及謝明皓獲得，二十一日在農會廣場舉辦頒獎典禮。副縣長王瑞德到場，代表縣長許淑華頒發特等獎匾額，肯定得獎者在茶葉種植上的用心。

頒獎典禮，由名間農農會理事長謝添興主持，副縣長王瑞德、縣府農業處長蘇瑞祥、茶改場南部分場長黃正宗、議員蔡宗智、張婉慈、林儒暘、鄉長陳翰立、縣農會總幹事曾明瑞與南投市、竹山、水里、埔里、信義等農會都派代表到場致意。

王副縣長表示，此次比賽，金萱茶有102件、烏龍茶有218件參賽，茶本身不僅是產業，也是文化，希望年輕人不只喝手搖飲，也能體驗茶文化及藝術；雖然農會表示今年茶葉產量減少，但八卦山脈排水良好、日照充足，相信種植的茶葉品質還是非常好，縣府會持續協助農會銷售農產品，讓茶產業會越來越興盛。

名間鄉農會理事長謝添興說，今年因為天候異常，夏季期間的強降雨及西南氣流不斷，氣溫也起伏不定，茶樹根部受傷影響養分吸收，導致茶葉產量減少，但茶農非常用心，以精湛的製茶、焙茶工藝，挑選出最優質的茶葉參賽，農會會確實做好分級，推廣名間好茶，歡迎消費者到名間鄉農會採購優質茶葉。

縣農會總幹事曾明瑞指出，「台灣茶世界香，要喝好茶來南投！」，許淑華縣長特別重視茶與農產品的推廣行銷，她認為南投生產優質產品能賣出、錢進來才是農民最需求的現實問題。而名間鄉農會信用部存款將達百億亮麗業績，顯示名間農會三巨頭領導團隊有功，也彰顯南投縣茶葉外銷的成果。

評審團指出，今年的冬季參賽茶葉採製期間天氣晴朗乾爽，有利於茶菁日光萎凋及走水，於茶葉香氣及滋味有加分效果。金萱組特等獎茶葉外觀翠綠緊結勻整、水色蜜黃澄清透亮、品種香明顯，帶有奶香、甜香及淡雅花香、滋味鮮甜且餘韻感佳；烏龍組特等獎茶葉外觀墨綠勻整、水色蜜黃清澈明亮、香氣帶有純淨楓糖甜香、果香以及淡淡玄米焙香、滋味甜純滑順有活性。

活動同時也辦理在地農特產品展售促銷活動，行銷新鮮安全優質的農特產品，以達到農產推廣效益。