名間鄉冬片茶賽20周年 全國製茶高手齊聚展製茶技藝

評審嚴謹評選冬片茶賽。（ 記者扶小萍攝）





南投縣名間鄉著名的冬片茶比賽自95年至今已邁入第20年，長期吸引全台各地製茶好手齊聚交流，今年競賽4日及5日兩天於名間鄉埔中村獅子頭山的茶之魔手製茶二廠舉辦，南投縣有水里與竹山二名選手不負眾望獲獎。

冬片茶為名間鄉獨有的茶，20年來吸引愈來愈多好選參賽，今年全國產茶縣市政府及農會選拔並推薦的40位選手，來自新北、新竹、宜蘭、桃園、苗栗、雲林、嘉義、花蓮、台東等縣市，共同參與這場年度盛事。

獲獎茶得再經評審討論確定。（記者扶小萍攝）

鄉長陳翰立表示，鄉公所舉辦冬片茶賽進入第20屆，與茶之魔手合作也5屆，名間鄉低海拔的環境，使冬片茶品質穩定，全國選手都熱衷參與，已打出知名度。去年製出1,500斤茶被搶購一空，茶的魔手王董事長決定出售盈餘均回饋予選手，今年參賽更踴躍，水準也大為提昇。年產茶量超過一萬公噸，占全台6~7成，不論種植面積、單位產量或總產量皆為全台之冠。他並希望今年有南投茶農能得名。

初步評選優質的茶已出列。（ 記者扶小萍攝）

名間鄉公所指出，鄉公所辦理冬片茶比賽已行之有年，選手年齡層有年輕化趨勢，許多歷屆獲獎者更成功打造自有品牌，透過商務型通路推廣茶文化，並以創意茶飲及產品開發將傳統茶品轉化為符合年輕族群喜好的新式風味。

今年比賽使用農業部農糧署認定的五星級茶廠場地，由農業部茶及飲料改良場南部分場講師講授茶樹有機友善耕作與病蟲害管理，並即進行製茶競賽。競賽以四季春茶菁為原料，依包種茶製程進行日光萎凋、室內靜置萎凋攪拌、發酵、炒菁、初乾、乾燥等工序；最終邀請南部分場長林儒宏與陳澄清及陳建州三位專家，依外觀、水色、香氣與滋味進行評審。

評審林儒宏提醒昨日天氣不錯部份選手在日光萎凋時難免過度致有曬傷的情形，進入室內萎凋也有攪拌過度有積水現象，另有選手在活性處理上頗佳，作出冬片茶帶花香、滋味甘清甜的特色。

經過複評與確認多輪評選，得獎名單：冠軍由宜蘭縣礁溪鄉農會吳啟銘奪得；亞軍新北坪林區農會王翰揚及竹山鎮農會吳嘉晉；季軍水里鄉農會葉孟展、苗栗頭份市農會許郁仁、嘉義梅山鄉農會李易融。本年度茶之魔手特別推出加碼獎勵機制，冠軍及亞軍得主將受邀擔任年度「冬片茶禮盒」品牌聯名推薦人，並參與形象拍攝及推廣活動。

