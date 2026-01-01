名間鄉反焚化爐 茶園排SOS請命

南投縣政府預計在名間鄉新民村蓋垃圾焚化爐，目前進入第二階段環境影響評估審查，名間鄉長陳翰立、名間鄉反焚化爐自救會等近百人元旦在茶園用紅傘排「SOS」字樣，為茶樹、手搖飲及石虎請命。自救會強調，如果在名間興建焚化爐，不僅毀了良田，破壞石虎棲地，也影響農民生計，盼縣府改弦易轍。

南投縣內沒有垃圾焚化爐，日產垃圾量約270噸，仰賴外運至其他縣市協助處理，每日堆置量約110噸，縣內累計堆置垃圾已逾31萬噸，因此縣府擬在名間鄉新民村興建「南投縣垃圾處理再生能源中心」，居民組自救會攜手彰化、雲林的環團多次抗議，昨日用紅傘排「SOS」為茶樹、手搖飲及石虎請命。

新民村居民黃先生說，焚化爐距他家不到1公里，他的田裡拍到石虎，縣府要毀掉優質田地、破壞石虎棲地蓋焚化爐，這樣對嗎？希望縣府能三思，好好珍惜這片土地。

名間鄉反焚化爐自救會會長、靈山禪寺師父釋致中強調，名間鄉有2000多公頃茶園，是台灣手搖飲的故鄉，如果在名間興建焚化爐，不僅毀了良田，破壞石虎棲地，也會影響農民生計，盼縣府改弦易轍。

陳翰立也響應「SOS」行動，強調松柏嶺是台灣手搖飲基底茶的重要產地，若縣府執意在擴散條件不良區域興建垃圾焚化爐，恐讓茶葉受汙染，盼喜愛名間茶的民眾一起關心。

南投縣政府指出，全台20多座焚化爐，其中7座設於農地，未證實造成農害，且二階環評將提出環境影響評估報告並舉行公聽會，持續向民眾說明溝通。