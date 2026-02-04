名間鄉垃圾焚化爐爭議、事關台灣80%手搖飲茶葉品質 民進黨三問許淑華

記者李鴻典／台北報導

南投縣政府打算在手搖茶重鎮名間鄉蓋垃圾焚化爐，引發地方反彈，農業部長陳駿季3日明確表態，強調「守護優良農地」是農業部的堅定立場，未來若收到南投縣府變更申請，將以最嚴格標準審查。由於事關台灣80%手搖飲的茶葉品質，民進黨今（4）天則是三問南投縣長許淑華！

事關台灣80%手搖飲的茶葉品質，民進黨今（4）天則是三問南投縣長許淑華！（圖／翻攝自許淑華臉書）

​民進黨說，南投縣名間鄉要設置焚化爐的爭議，不只在地鄉親、茶農、環保團體很關心，由於名間是全國最重要的茶產地之一，事關台灣80%手搖飲的茶葉品質，全國民眾都很在意！因此有三個問題，要問國民黨南投縣長許淑華：

廣告 廣告

​問題一：為什麼一定要把焚化爐蓋在名間鄉？

​南投的垃圾問題確實該解決，但為什麼是選擇把焚化爐蓋在 #名間？而且偏偏要蓋在特定農業區裡？請許淑華縣長說清楚、講明白！

​問題二：南投每天垃圾量250噸，為什麼焚化爐要蓋到500噸？

​按照南投縣政府的規畫，焚化爐每天的「焚化量」高達700公噸，民意反彈下改成500噸，但南投縣每天的垃圾量，平均只有250噸左右啊？南投縣政府不認真追求垃圾減量，還把焚化爐規模放大成垃圾量的兩倍，難道是預設要收外縣市的垃圾、甚至是燒事業廢棄物來賺錢？

​問題三：名間鄉的茶農、茶產業該怎麼辦？

​「百年茶鄉」名間鄉擁有超過2,200公頃的優質茶園，是全台灣最大面積的低海拔茶園，專門種植四季春和金萱等香氣足、價格親民的茶種，供應了全國將近80%手搖飲的基底茶。這麼重要的茶產地，如果蓋了焚化爐，影響了水質、空氣、土壤，那在地的茶農、茶產業該怎麼辦？

​民進黨強調，茶鄉不該變成垃圾鄉！請許淑華縣長不要只會回答「依法行政」，既然是縣長，就有責任好好解釋清楚、接受民意的檢驗！

更多三立新聞網報導

時代力量問許淑華：為什麼要把名間茶農逼到下跪求情？

南投名間擬蓋焚化爐！「鄉民下跪反對」他嗆許淑華：冷血父母官不要也罷

到底誰中今彩539頭獎？王瑞德再洩「非國民黨議員」：大家都聽到了

真的不是我啦！許淑華：假如我中樂透就分享市民朋友珍奶加胡椒餅

