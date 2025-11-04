名間鄉松嶺社區產業實體店 開幕

名間鄉松嶺社區「名間好物」產業實體店面開幕，展現地方產業新亮點。（圖：投縣府提供）

南投縣名間鄉松嶺社區「名間好物」產業實體店面日昨開幕，展現社區產業的創意與成果，活動由松嶺社區發展協會主辦，新民、竹圍、仁和及崁腳等四個社區共同協力參與，透過跨社區的合作，共同打造屬於名間鄉的地方品牌，推動社區產業升級與永續發展。

開幕活動中，由名間鄉松嶺社區推出的「名間好物」實體店面正式揭幕，店內展售多樣具地方特色的商品，包括小葉種紅茶、手工餅乾、地瓜酥與創意伴手禮等，皆由社區居民親手製作，產品包裝設計融入名間在地文化特色，呈現溫馨而富有故事感的風格。現場並有茶飲試喝與地方美食體驗，吸引民眾熱烈參與，氣氛溫馨熱鬧。

出席貴賓包括南投縣議員林儒暘、宋懷琳議員服務處主任等人，皆對社區團隊長期深耕地方、推動產業發展的努力表示肯定，並期許透過實體店面的成立，讓更多人認識名間鄉豐富的人文風貌與好味道。

社會及勞動局表示，本次計畫為南投縣政府社會及勞動局運用公益彩券盈餘基金補助之「社區產業行銷計畫」子計畫，旨在協助社區整合地方資源，培力社區產業行銷能力，透過品牌化與實體展售據點的建立，提升社區產品能見度與銷售量，讓社區經濟更加穩健。

社會及勞動局指出，縣府持續推動「社區產業行銷計畫」，運用公益彩券盈餘基金支持社區培力與產業發展，協助社區以「共學、共創、共好」的精神，發展具特色的地方品牌。松嶺社區以「名間好物」為品牌核心，不僅串聯周邊社區資源，也建立出屬於名間鄉的產業亮點，展現南投社區自力創新的能量。

名間鄉松嶺社區發展協會理事長陳坤地表示，感謝縣府社會及勞動局長期的支持與輔導，讓社區能從培訓課程、產品設計到品牌推廣都逐步成長。未來將持續透過「名間好物」品牌，推動更多元的產品研發與展售活動，讓社區經濟與文化傳承並進，為名間鄉注入新的活力。