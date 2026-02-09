名間鄉焚化爐爭議 環部：會密切關注地方溝通
（中央社記者張雄風台北9日電）南投縣擬在名間鄉設焚化爐，遭當地居民強力反彈，名間鄉鄉長陳翰立今天喊話環境部硬起來，拒絕錯誤選址與不當開發。環境部表示，會密切關注地方溝通，也不排除協助地方進行科學評估。
時代力量黨主席王婉諭、南投名間鄉鄉長陳翰立等人今天到環境部前召開「垃圾減量加調度，就能減掉一座焚化爐」記者會，並遞交陳情書，呼籲環境部堅守專業，名間焚化爐開發案並無必要性，拒絕錯誤選址與不當開發。
陳翰立表示，這一年多來名間人「真的是晚上都睡不著覺」，他認為處理垃圾不是名間人的事情，是環境部該要做的；呼籲環境部要硬起來，去了解說這個地方是不是適合做焚化爐、南投縣政府到底有沒有帶頭在做垃圾減量，不要再讓南投縣政府欺負名間鄉的鄉民。
環境部長彭啓明今天出席「114年度資源循環科研創新成果分享會」，接受媒體聯訪時表示，垃圾處理畢竟是屬於地方的事務，中央會密切關注南投縣後續與地方的溝通；南投也有他們的科學團隊，環境部未來不排除也會協助來做一些評估。
彭啓明點出南投縣的2個問題，一個是南投已有數座掩埋場，現在的垃圾累積的堆置已經超過32萬噸，統計南投每日人均垃圾產生量約0.57公斤左右，略高於全國平均的0.55公斤，是有減量的必要；第二，源頭減量還是會有些垃圾產生，一定要有一些自主處理的設備。
彭啓明補充說明，像南投掩埋場過去其實常常發生火災，現在雖然很努力去做分類，但現在的垃圾累積的堆置量也難去化的，這是幾十年來累積的一個結果、必須去面對；掩埋場也會有水污染的疑慮，對土地影響也很嚴重。
此外，彭啓明解釋，當然區域的調度也都有在做，可是很多的地方焚化爐的量能也有限，像台中就已經自身難保了；南投垃圾往別的地方送壓力也很大，有「寄人籬下」的感覺；且財劃法過後，中央能夠幫地方調度這個垃圾的量能已經受限，目前全台灣只有南投沒有自己的垃圾處理設施。（編輯：張銘坤）1150209
