名間鄉若蓋焚化爐將摧毀全台茶鄉！他點出許淑華一邊風光辦茶博兩面手法

名間鄉是台灣手搖飲的重要茶葉來源，若南投縣政府執意興建焚化爐，讓許多茶農擔憂茶的品質將受到嚴重損害。 圖：名間鄉反焚化爐自救會

[Newtalk新聞] 南投縣政府規劃在台灣手搖飲茶葉的重要產地名間鄉設置垃圾焚化爐，1月31日在南投市舉辦「第二階段環境影響評估範疇界定會議」，反對興建的民眾與茶農下跪藍營執政的縣府官員以及環評委員，跪求勿將焚化爐蓋在名間，畫面震撼。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，南投縣長許淑華一邊風光辦茶博，一邊摧毀全台茶鄉，破解南投縣府的兩面手法。

張育萌透過臉書表示，「你能想像，南投縣政府可以黑箱到什麼程度嗎？」他回溯，去年 1 月，南投縣府要名間鄉辦第一場「焚化爐」說明會。這麼大的開發案，村裡的佈告欄竟然完全找不到公告。居民氣炸，質疑為什麼沒通知？南投環保局還大言不慚回覆說：「這次說明會『非法定程序』，所以公告時間不受規定。」

廣告 廣告

張育萌質疑，一座預計影響 7.3 公頃農地、攸關水源安全的焚化爐，縣府竟然可以用「非法定程序」來直接逃避資訊公開？如果這不是黑箱，什麼才是黑箱？

張育萌點出，最諷刺的是，許淑華身為南投縣長，左手割名間茶農的稻尾，右手在產地頭上蓋焚化爐。去年 10 月，南投縣府風光舉辦「世界茶業博覽會」。但全台灣人都知道，名間鄉是台灣手搖飲基底茶的核心產區。茶農擔心焚化落塵會毀掉品牌，在茶博會前夕，直接跪求縣府接陳情書。結果，許淑華在總質詢瘋狂跳針說「依法嚴格把關」。

張育萌納悶，如果許淑華真的嚴格把關，那為什麼，環境部長彭啟明會公開打臉，說南投規劃的 700 噸規模「確實比當地垃圾量高出許多」？許淑華要不要給個解釋？縣長這麼好當？

張育萌提到，南投每天垃圾量 250 噸，許淑華原本莫名其妙要蓋 700 噸。多出來的 400 多噸，縣府是打算開門做生意，引進全國的廢棄物到南投來燒嗎？現在下調到 500 噸，還是比每日垃圾量多出一倍。

張育萌又回溯，就在這個1月初，南投縣府開審查會議，直接叫警察把不願背書的鄉公所代表「請」出場。有夠聰明，解決不了問題，就解決提出問題的人。進入二階環評範疇界定會議，縣府直接變本加厲，毫無下限，攸關名間鄉親生計的會議，開發單位竟然想把民眾趕到 2 樓去看轉播，這樣他們就不會在現場發言了。重點是，一階環評的文件根本還沒備齊。兩條獨立聯外道路許可與私人土地同意書，這些最基本的文件，現在都拿不出來，就想強行進入二階。縣府會議竟然動用警力驅離地方代表，甚至將民眾排擠在會場外。這到底是哪門子民主？

張育萌表示，環保團體在焚化爐預定地，拍到了石虎的蹤跡。所以，元旦那天，茶農們忍痛在田裡排出巨大的「SOS」字樣，要為茶產業和石虎請命。結果，環保局長李易書說科學數據顯示「不影響茶葉生長」。

張育萌認為，就算退一萬步，真的不影響茶業生長，未來消費者不買旁邊有焚化爐的茶葉，茶農要怎麼辦？更何況中央已經提醒過了，農業部說這邊是「特定農業區」，縣府要蓋必須要證明為什麼一定要蓋在這，環境部也發文建議焚化爐「縮減規模」。結果南投縣府不聽就是不聽。在1月31日的會議上，五六十歲的老村民，和拄著拐杖的長輩，在寒風中下跪哭喊「撤銷環評、會議無效」。

張育萌感嘆，怎麼樣墮落的政府，才會對人民的聲音如此冷血無感？縣府用施捨的姿態，告訴居民周邊會蓋游泳池，圖書館也會給民眾免費使用。請問名間鄉親爭取的是游泳池嗎？訴求很簡單，鄉親要的是乾淨的水源、是傳承世代的耕地，不是一座蓋在焚化爐旁邊的游泳池。

最後他強調，歷史會記得，許淑華在最關鍵的時候，拿名間的健康與台灣的茶產業去賭博，選擇犧牲名間鄉民的生計和南投的農業心臟。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美股重點一次看》輝達打開銷售閘門、Google加入四兆美元市值俱樂部

太震撼！名間茶農下跪南投縣政府官員與環評委員 自救會揪出蔡勇斌與縣府關係