即時中心／林韋慈報導

南投縣是全台唯一沒有垃圾焚化爐的縣市，長期仰賴外縣市協助處理垃圾。縣府規劃在名間鄉興建焚化爐，引發當地居民與茶農強烈反彈。元旦當天，反焚化爐自救會在茶園排出「SOS」字樣抗議，並指出去年底曾在焚化爐預定地拍攝到石虎蹤跡，呼籲縣府勿破壞珍貴生態。時代力量也對此批評南投縣長許淑華，為了金權分配忽略在地居民求救聲。

名間鄉長陳翰立質疑，南投幅員遼闊，為何一定要選在環境良好、且為全台茶種最豐富的名間鄉興建焚化爐。自救會也強調，焚化爐預定地屬特定農業區農地，若貿然開發，恐對當地生態與茶產業造成嚴重衝擊。地球公民基金會執行長王敏玲則指出，該區水資源豐沛，又發現石虎活動蹤跡，顯示選址本身就存在重大問題，焚化爐恐破壞石虎棲地。

南投縣政府日前召開名間焚化爐開發案興辦事業計畫審查會及第二階段環評說明會，許淑華仍表態推動於「茶鄉」名間設置焚化爐。對此，時代力量嚴正批評，縣府打著「公共利益」名號，實則金權利益分配。

時代力量昨（6）日也發文指出，對許淑華提出「三問」，表示南投每日垃圾量僅約250公噸，縣府為何堅持興建處理容量翻倍的焚化爐？並且無視焚化爐對名間茶產業與品牌形象的風險，以及在近十年人口下降卻垃圾量大增的情況下，縣府為何不優先推動垃圾減量與資源化政策，而故意將爭議最大的焚化爐塑造成「唯一選項」？

時代力量呼籲許淑華，應立即停止推動焚化爐相關程序，正視名間鄉親與廣大民意，評估環境風險，提出更合理的垃圾減量與替代方案，避免犧牲居民健康、生計與生態，換取不透明的政治利益。





原文出處：快新聞／名間鄉茶農抗議執意蓋焚化爐 時代力量三問許淑華：為政治利益？

