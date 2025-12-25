名間鄉農會冬季臺灣好茶賽揭曉 李志展、謝明皓勇奪特等獎

▲烏龍組特等獎李志展。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】名間鄉農會辦理「114年冬季臺灣好茶比賽」，共計320件報名參賽，經過初評及複評，成績於5日公布，並於21日在農會廣場舉辦頒獎典禮。烏龍組特等獎及金萱組特等獎分別由李志展及謝明皓獲得，副縣長王瑞德到場，代表縣長許淑華頒發特等獎匾額，肯定得獎者在茶葉種植上的用心。

▲金萱組特等獎謝明皓。

許淑華表示，此次比賽，金萱茶有102件、烏龍茶有218件參賽，茶本身不僅是產業，也是文化，希望年輕人不只喝手搖飲，也能體驗茶文化及藝術；雖然農會表示今年茶葉產量減少，但八卦山脈排水良好、日照充足，相信種植的茶葉品質還是非常好，縣府會持續協助農會銷售農產品，讓茶產業會越來越興盛。

名間鄉農會理事長謝添興說，今年因為天候異常，夏季期間的強降雨及西南氣流不斷，氣溫也起伏不定，茶樹根部受傷影響養分吸收，導致茶葉產量減少，但茶農非常用心，以精湛的製茶、焙茶工藝，挑選出最優質的茶葉參賽，農會會確實做好分級，推廣名間好茶，歡迎消費者到名間鄉農會採購優質茶葉。

評審團指出，今年的冬季參賽茶葉採製期間天氣晴朗乾爽，有利於茶菁日光萎凋及走水，於茶葉香氣及滋味有加分效果。金萱組特等獎茶葉外觀翠綠緊結勻整、水色蜜黃澄清透亮、品種香明顯，帶有奶香、甜香及淡雅花香、滋味鮮甜且餘韻感佳；烏龍組特等獎茶葉外觀墨綠勻整、水色蜜黃清澈明亮、香氣帶有純淨楓糖甜香、果香以及淡淡玄米焙香、滋味甜純滑順有活性。