名間鄉長選戰開打! 議員蔡宗智.前議員史雪燕挑戰陳翰立

中部中心／黃毓倫、羅宇翔、張家維 南投報導

2026南投縣名間鄉長選戰，提前開打！前國民黨籍議員史雪燕，之前因為中國籍身分爭議，遭到解職，卻早早表態要參選名間鄉長，而無黨籍議員蔡宗智，請來縣長、議長還有藍白兩黨議員站台，宣布參選！至於民進黨籍現任鄉長陳翰立，尋求連任，老神在在，他說選舉不是靠誰站台，對他來說鄉民相挺，才是最重要的！

無黨籍南投縣議員蔡宗智，宣布參選名間鄉長，包括南投縣長許淑華、還有無黨籍議長何勝豐，民眾黨籍議員簡千翔，藍白兩黨都來站台支持，那接下來，蔡宗智有可能會加入政黨嗎？

廣告 廣告





無黨籍蔡宗智選名間鄉長藍白挺 前議員史雪燕早表態藍營不尷尬？

蔡宗智宣布以無黨籍身分參選名間鄉長，藍白兩黨都來支持，齊聲喊口號。（圖／民視新聞）









名間鄉長擬參選人蔡宗智：「我現在是以無黨籍，下去參選我們名間鄉長，可是我會尋求，我們國民黨與民眾黨的，以及無黨籍的，在地最大的力量下去整合。」

只是前國民黨籍南投縣議員史雪燕，早就已經表態要參選名間鄉長，同黨的南投縣長許淑華，卻來替蔡宗智站台，難道不覺得尷尬嗎？

南投縣長許淑華：「我想她（史雪燕）的身分的部分，能不能參選與否，這個要等待我們中央這邊的，相關的一個修法有確定之後，我們會再來進行一個整合，我們會結合所有的這個，在野的力量，因為我們要挑戰的是，名間鄉的現任的，這個民進黨籍的鄉長。」

許淑華會這樣說，就是因為史雪燕是中國籍配偶身分，之前當議員時，就已經遭內政部解職，史雪燕提告爭取權益，司法案件仍在審理，中配身份恐怕產生變數。

名間鄉長擬參選人史雪燕：「那我以前的兩次的參選，跟做議員的當選都是合法合規，明顯就是一個政治迫害，那對於這次的參選表達參選，會不會受影響我想影響不大，因為就兩岸人民關係條例來講，我登記參選合法合規。」

名間鄉現任鄉長，是民進黨籍的陳翰立，聽到蔡宗智和史雪燕兩人都想挑戰參選鄉長，陳翰立說找誰站台不是重點，重點在於民意！





無黨籍蔡宗智選名間鄉長藍白挺 前議員史雪燕早表態藍營不尷尬？

名間鄉長陳翰立多次到場聲援抗議蓋焚化爐的鄉民（圖／民視新聞）









名間鄉長陳翰立：「我覺得選舉是這樣子的，不是誰幫你站台比較重要，其實我覺得站在我身後的，都是名間人，那我覺得名間人對我來講，才是最大的公約數。」

南投縣政府計畫在名間設立焚化爐，但名間是著名的茶鄉，居民擔心環境遭到污染影響生計，鄉長陳翰立多次聲援，力挺抗議民眾，焚化爐議題也勢必成為名間選戰攻防焦點！





原文出處：無黨籍蔡宗智選名間鄉長藍白挺 前議員史雪燕早表態藍營不尷尬？

更多民視新聞報導

對戰高虹安? 前發言人何志勇喊:藍白一起辦初選

高虹安確定明回市府上班! 還可領停職期間薪水約百萬

2026新竹縣長藍內鬥！徐欣瑩喊參選 陳見賢嗆：昔對黨不忠

