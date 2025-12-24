名間鄉長陪棒球小將吃火鍋 為學童努力暖心加油

名間陳鄉長宴請新街少棒選手於惹鍋過聖誕。（記者扶小萍攝）





歲末年終，名間鄉的棒球場外，迎來溫馨關懷，為感謝孩子們一年來在球場上的努力與付出，名間鄉長陳翰立於今(24)日中午特別邀請新街國小與三光國中棒球隊全體隊員，一起在惹鍋餐廳圍坐吃鍋、聊比賽、話生活，以最簡單也最貼心溫暖的方式，陪伴孩子們迎接聖誕與年終時刻，勉勵同學再接再厲，更要培育另一專長成就自己。

新街國小棒球隊日前代表南投縣參加台彩威力盃全國少棒賽，勇奪隊史首座全國冠軍，也寫下賽事舉辦13年來南投縣的第一冠；三光國中棒球隊則在今年多項全國賽事中持續展現穩定實力，11月於「第14屆耕元盃全國少年暨青少年棒球錦標賽」挺進全國八強，為名間基層棒球再添亮眼成績。

陳鄉長請新街小將努力加餐也加油。（記者扶小萍攝）

陳翰立鄉長昔日任縣議員時就對棒球隊員的生活起居至為關懷，並為新街選手爭取興建宿舍。對選手的表現感到與有榮焉表示，新街小朋友迭創佳績，聲名在外足任名間鄉觀光大使。勉勵學童面對現實環境，除棒球外需培育自己的專長。

小將們專心用餐，感謝鄉長的關心。（記者扶小萍攝）

陳翰立鄉長也指出，未來將持續爭取相關資源，逐步改善訓練場地與硬體設施，並強化國小銜接國中的培訓體系，打造更完整、穩定的基層棒球發展環境，讓名間的孩子能安心打球、快樂成長。

三光國中棒球隊也經常征戰各項大賽獲佳績。（記者扶小萍攝）

陳鄉長強調孩子們在球場上流的汗水與付出的時間，都是成長最珍貴的養分，因此特別選在歲末，邀請大家一起吃頓火鍋補充體力，也讓孩子們知道，不論是在球場上或生活中，鄉公所都會一路陪伴、做大家的後盾。現場氣氛輕鬆熱絡，孩子們卸下比賽時的緊張，笑聲不斷，充滿溫馨的過節感。

陳鄉長也宴請三光國中棒球選手吃鍋。（記者扶小萍攝）

今年名間鄉公所也致贈新街國小助學獎勵金1萬元，實際支持球隊訓練與學習所需，鼓勵孩子們持續努力、勇敢追夢。

陳翰立祝同學聖誕節快樂之餘，也勉勵三光國中選手繼續努力，鄉長、老師、會長都會做大家的後盾。

名間鄉公所表示，基層棒球不只是競技，更是陪伴孩子學習紀律、毅力與團隊精神的重要過程。未來也將持續結合學校、社區與政府資源，讓更多熱愛棒球的孩子，在名間這片土地上被看見、被支持、被陪伴。

新街校長陳景元，新街小將10月在台中金龍盃少棒菁英賽奪冠，日前再奪台彩威力盃冠軍，為此鄉長請同學吃火鍋鼓勵，激勵學童記取鄉長勉勵，向學長學習認真打出佳績。

三光校長吳明順感謝陳鄉長體恤不少選手來自弱勢家庭且住校，特在節日宴請同學溫馨關懷，未來比賽定更盡心展佳績回饋。



