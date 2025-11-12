資深音樂人躁鬱發作竟「1天寫1首歌」 洪晟文自揭「內在對話」辦音樂會

【緯來新聞網】頑童音樂製作有限公司音樂總監、資深音樂人洪晟文，曾獲金曲獎「最佳編曲獎」與金鐘獎「最佳音效獎」。他近期推出新專輯《寧靜海》，並將於15日舉辦首場演出 「情緒的反覆詠嘆調——音樂創作與躁鬱症的內在世界對話」，洪晟文日前上巫巴克主持的教育廣播電台《想為你播放》節目宣傳，節目中談及專輯裡的歌曲〈母親〉，是洪晟文第一次寫歌給自己的母親。

資深音樂人洪晟文將舉辦音樂會 「情緒的反覆詠嘆調——音樂創作與躁鬱症的內在世界對話」。（圖／翻攝自潮間帶音樂盒相簿）

廣告 廣告

主持人巫巴克問到〈母親〉中的木吉他是否由洪晟文自己彈奏的，因為過去工作經驗主要服務流行音樂或廣告配樂，都是洪晟文編好吉他譜再交由樂手來彈奏，洪晟文苦笑說：「我當然有找專業的樂手來彈啊，但他們聽完之後都說我自己彈的方式跟節奏，是他們都做不出來的，所以就用了我自己在錄音室最真實的版本了。」

這次舉辦從業數十年，首次的作品音樂會「情緒的反覆詠嘆調——音樂創作與躁鬱症的內在世界對話」，其實洪晟文在35歲時確診重度躁鬱症，躁期與鬱期之間並非如天秤兩端，而是彼此疊加、抽纏的狀態。他分享，憂鬱發作時，他可能連續七天無法工作，僅能飲水與上廁所，但躁期發作時，卻能以驚人速度創作…去年七月，他甚至幾乎每天完成一首新作。



「如果在深淵之中，有時候會有一道光，可以讓你順著光出去」，對他來說，創作已不再是服務性質或必須回應市場的任務，而是一種與自己內心對話、讓生命得以呼吸的純粹行為。正如專輯《寧靜海》的命名，月球上的那片沒有一滴水的海，卻讓他在觀看真實大海時感到異常平靜。





洪晟文「情緒的反覆詠嘆調 —— 音樂創作與躁鬱症的內在世界對話」音樂會演出資訊：

日期｜2025年11月15日

時間｜14:30 - 15:30 （14:00 開放入場）

地點｜鬧空間 NOW Space

地址｜台北市中正區延平南路58號3樓

更多緯來新聞網報導

回憶殺！炎亞綸開口唱飛輪海經典歌 千人擠滿生日音樂會

金鐘60／內幕！吳慷仁有作品卻沒報名 許光漢《正港分局》初期就out了